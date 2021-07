Climatizzatore Samsung AR30 e altri prodotti a prezzi sciolti da Unieuro!

Se state soffrendo il caldo e volete combattere l’afa senza affrontare una spesa eccessiva allora dovete sapere che questo è il momento ideale per munirsi di un buon climatizzatore, se si considera che sul portale di Unieuro, tra le tantissime offerte dell’iniziativa Join the Revolution, sono presenti diverse soluzioni per rinfrescare l’ambiente di casa a prezzi davvero stracciati!

Questa promozione è composta da numerose offerte, fra cui spiccano in particolar modo quelle sui kit di condizionatori fissi composti da un elemento interno e da uno esterno come quella per il climatizzatore Samsung AR30, che potrà essere acquistato a 349,90€ anziché 529,00€, a seguito di uno sconto del 33% che vi farà risparmiare ben 180€.

Questo potente climatizzatore monosplit, dal design semplice e lineare, possiede una capacità di raffreddamento pari a 9000 BTU/h e grazie alla modalità Fast Cooling, l’ambiente viene raffreddato molto rapidamente per raggiungere la temperatura desiderata, il tutto mantenendo un’efficienza energetica di classe A++ che farà risparmiare notevolmente sui consumi e alleggerirà le vostre bollette!

Il sistema di valutazione dell’efficienza stagionale presente in questo climatizzatore è in grado di valutare il reale consumo energetico in base alle funzioni di deumidificazione, raffreddamento e riscaldamento, nell’arco di un intero anno! Tutte le funzioni di Samsung AR30 sono controllabili tramite un comodo telecomando con display che consente di impostare il timer fino a 24h per un’accensione o spegnimento programmati. Inoltre grazie all’impiego di tecnologie avanzate, l’unità interna di questo climatizzatore è progettata per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore rendendo il vostro sonno sereno e sempre più tranquillo.

Tra i tantissimi vantaggi offerti da questo climatizzatore spicca il filtro HD, dotato di un rivestimento antibatterico capace di depurare l’aria emessa da polvere e allergeni. Il benessere di casa vostra sarà garantito non solo da una temperatura ottimale ma anche da una maggiore qualità e pulizia dell’aria respirata.

Insomma, si tratta di un prodotto da prendere in considerazione se si vuole mantenere la propria casa a una temperatura ideale durante l’estate. Questo non l’unico tipo di climatizzatore a essere in offerta quindi, v’invitiamo caldamente a consultare la pagina dedicata a tutte le offerte in corso, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte Unieuro. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

