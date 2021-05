Climatizzatore smart HiSense scontato di oltre 100€ su eBay

Ultima settimana di maggio e nuova tornata di offerte, partendo da eBay, che come sempre è uno dei punti di riferimento per gli acquisti online, grazie ai fantastici sconti su molteplici categorie merceologiche. Se vi rimane quindi il budget per portarvi a casa nuovi prodotti a prezzi stracciati entro la fine del mese, esaminare le offerte imperdibili di eBay, così come quelle che trovate sulle pagine di OfferteLabs, dovrebbe essere un’operazione da effettuare ogni giorno.

Premesso ciò, il catalogo di eBay è sempre ricco di occasioni, con numerose proposte anche in vista dell’estate e dell’imminente aumento delle temperature. Il portale, infatti, ha arricchito il catalogo di offerte con tantissimi climatizzatori, oltre a molteplici occasioni relative a tecnologia e abbigliamento. Approfittare oggi di una delle tante offerte presenti sui climatizzatori significa risparmiare cifre abbondanti, dal momento che questo tipo di prodotti tenderà ad aumentare di prezzo o ridurre di molto la scontistica nei prossimi mesi.

Dunque, offerte come il climatizzatore fisso HiSense Easy Smart CA35YR01G devono essere colte al volo dato che, come anticipato, lo sconto di 104€ potrebbe azzerarsi già dal prossimo mese, permettendovi di acquistare questo specifico modello non più a soli 319,00€ ma a 423,00€. Oltre al risparmio degno di nota, l’occasione è ottima grazie anche al fatto che si tratta di un climatizzatore molto efficiente, dotato di uno scambiatore di calore a 3 sezioni che, secondo l’azienda, riduce il consumo di energia annuo del 30% rispetto ad un vecchio modello.

Dotato di gas ecologico R32, HiSense Easy Smart CA35YR01G vanta numerosi filtri che vi garantiranno una qualità dell’aria eccellente. Tra questi, vi è anche un filtro aromatico, utile per dare un profumo paradisiaco alla vostra stanza. Nonostante il costo contenuto, le funzioni e capacità di questa soluzione sono all’avanguardia e vanno a confermare l’ottimo rapporto qualità/prezzo che caratterizza i prodotti HiSense. La capacità è pari a 12.000 BTU, sufficienti per raffreddare in tempi brevi una stanza di 40mq. Inoltre, vale la pena citare la presenza di un sensore di temperatura all’interno del telecomando, in grado di comunicare con il climatizzatore e fargli impostare automaticamente la temperatura ideale dell’ambiente circostante. Un climatizzatore smart, dunque, capace persino di rivelare se la temperatura della stanza scende al di sotto degli 8°, momento in cui HiSense Easy Smart CA35YR01G si attiva automaticamente nella modalità riscaldamento con l’obiettivo di riscaldare la stanza e ridurre il livello di umidità nell’aria mentre non ci siete.

Ciò detto, senza indugiare oltre, vi consigliamo di consultare la pagina de “Gli Imperdibili“ di eBay per spulciare la lista completa dei prodotti promozionati. Infine, prima di passare alla nostra selezione, vi raccomandiamo di seguirci su Telegram, in particolare sui nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!