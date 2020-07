Climatizzatori portatili, tantissime offerte da Yeppon!

Se state soffrendo il caldo e le temperature afose non preoccupatevi! Da Yeppon si sono letteralmente sciolti i prezzi su molti prodotti che potranno portare refrigerio nelle vostre abitazioni. Infatti sono iniziati dei grandi sconti su condizionatori e climatizzatori portatili, con una scelta di prodotti in promozione pensata per tutte le tasche, offrendo soluzioni decisamente meno invasive ma altrettanto efficaci, rispetto ai condizionatori fissi.

Nel vasto catalogo di offerte vogliamo segnalarvi quella sul climatizzatore portatile Argo Iro Plus che può essere vostro a soli 329,99€ anziché a 499,00€. Questo elegante climatizzatore, oltre a risultare un valore aggiunto per l’ambiente grazie alle sue line poco invadenti, grazie alla funzione di raffrescamento, ventilazione e deumidificazione, permette di esser utilizzato tutto l’anno, e grazie al suo grande flap superiore motorizzato l’aria si diffonde in maniera omogenea e con un’ampio raggio di oscillazione. Tutte le funzioni dell’Argo Iro Plus sono controllabili tramite telecomando oppure il pratico pannello di comandi digitale presso il display a LED, ed è inoltre possibile impostare il timer fino a 24h per un’accensione o spegnimento programmati.

Oltre il condizionatore Argo Iro Plus, sono molti i prodotti coinvolti in questa grande iniziativa di Yeppon, e per questo il nostro invito è quello di recarvi nella pagina relativa all’iniziativa in modo da poter trovare l’articolo più in linea con le vostre necessità. In ultimo, prima di farvi sognare il fresco con i condizionatori, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

