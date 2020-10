Codice sconto esclusivo per i notebook Honor MagicBook 14 e 15

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte di ottobre, come lo smartwatch Amazfit GTR, vi segnaliamo un codice sconto esclusivo del valore di 20,00€ valido per l’acquisto di un notebook Honor attraverso lo store ufficiale, dedicato principalmente ai modelli MagicBook da 14 e 15 pollici e alle varianti PRO e 7nm.

Per sfruttare lo sconto è sufficiente inserire il codice ATOMS20OFF nell’apposita sezione poco prima di effettuare il pagamento e solo dopo aver aggiunto, ovviamente, il prodotto nel carrello. Come anticipato, il codice permette di risparmiare 20,00€ su alcuni modelli della serie MagicBook, tra cui la variante PRO, la quale può essere portata a casa a 729,90€. Sebbene la riduzione di prezzo può sembrare poco rilevante su una cifra tutto sommato abbastanza importante, vale la pena sottolineare che stiamo parlando di un notebook di ultima generazione e tra gli ultimi arrivati sul mercato, che implementa al suo interno componenti degni di nota, come il processore AMD Ryzen 5 4600H, nonché 8GB di RAM e un SSD PCIe NVMe da 256GB. Un dispositivo che già di per sé vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma che grazie all’offerta in corso e all’utilizzo del codice sconto scende ad un prezzo veramente interessante.

Le prestazioni non sono l’unico elemento estremamente valido del MagicBook PRO, dato che questo notebook dispone di un corpo in alluminio che lo rende resistente e leggero al tempo stesso, ed è perfetto quindi durante gli spostamenti. Inoltre, con un rapporto schermo-corpo del 90% e grazie all’antiriflesso, il display da 16 pollici crea un’esperienza di visione coinvolgente, regalando colori vividi e precisi. Sebbene non sia presente una scheda video dedicata (la Vega 6 integrata svolge già un ottimo lavoro), sotto alla scocca è stato montato un doppio sistema di raffreddamento, utile a mantenere le temperature sempre sotto controllo, anche nelle situazioni più impegnative. Questo fattore influisce positivamente anche sull’autonomia, la quale offre fino a 11 ore di utilizzo ed è presente la ricarica rapida da 65W, la quale può caricare la batteria al 50% in solo mezz’ora.

Come se ciò non bastasse, vi segnaliamo un ulteriore codice sconto valido su tutto il catalogo qualora effettuaste una spesa superiore ai 99,00€. Con il codice A10OFFALLPRODUCTS riceverete infatti uno sconto pari a 10,00€, che potete usare su svariati prodotti e accessori. A tal proposito, suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutta la gamma Honor e non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

N.B: Inserire il codice ATOMS20OFF nell’apposita sezione per ottenere lo sconto di 20,00€ dedicato ai notebook, mentre usare il codice A10OFFALLPRODUCTS per ottenere lo sconto 10,00€ su una spesa minima di 99,00€.

