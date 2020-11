Codici sconto Feltrinelli per i vostri regali di Natale

Con l’arrivo di novembre inizia a sentirsi sempre più l’atmosfera natalizia, e sullo store di Feltrinelli è cominciata una promozione che vi permetterà di ricevere fino a 20€ di sconto sui vostri acquisti! Infatti fino al 9 novembre, selezionando fra un gran numero di prodotti, di cui molti anche in offerta, si può utilizzare un particolare codice sconto che farà abbassare ulteriormente l’importo totale. I codici da utilizzare sono 3 e nonostante si differenziano in base all’importo raggiunto con gli acquisti, vanno ugualmente inseriti nell’apposita sezione del carrello prima di effettuare il pagamento, e si dividono in queste modalità:

5€ di sconto con il codice 5REGALINATALE20 , a fronte di 35€ di spesa totale

con il codice , a fronte di di spesa totale 10€ di sconto con il codice 10REGALINATALE20, a fronte di 55€ di spesa totale

con il codice a fronte di di spesa totale 20€ di sconto con il codice 20REGALINATALE20, a fronte di 100€ di spesa totale

Questa promozione oltre a non essere cumulabile con altre iniziative presenti sullo store, non è applicabile ad acquisti di foto e gift card ed i libri, ma non preoccupatevi poiché sono invece inclusi gli eBook! Infatti è possibile trovare un gran numero di titoli come nel caso di La porta del male, scritto dal regista premio Oscar Guillermo del Toro assieme all’autore Chick Hogan, il primo volume di una nuova serie thriller che vi terrà incollati allo schermo con i suoi misteri e colpi di scena. Ovviamente nello store di Feltrinelli è possibile trovare gli ultimi album musicali dei maggiori artisti di fama internazionale, oppure sfruttare questa occasione per recuperare classici intramontabili come nel caso di Thriller di Michael Jackson, incluso in questa promozione a soli 7,99, nell’edizione speciale del 25° Anniversario.

Anche il cinema è presente in questa offerta, con una selezione di titoli adatta a tutta la famiglia, fra cartoni animati e commedie, con la possibilità di poter acquistare a solio 17,99€ il cofanetto Checco Zalone che include tutti i 5 film del comico, fino all’ultimo successo cinematografico Tolo Tolo.

Feltrinelli sono molti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata dello store, così da trovare il prodotto giusto per voi.

N.B. I codici sconto devono essere inseriti nell’apposita sezione del carrello. Accertati che siano stati accettati prima di procedere con l’acquisto.

