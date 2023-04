Con l’arrivo delle belle giornate, è tempo anche per i nostri amici a 4 zampe di uscire fuori dalle mura domestiche, e di sgranchirsi le zampe all’aria aperta, ben chiaro che la preoccupazione che si possano smarrire è sempre dietro l’angolo e, per questo, è bene organizzarsi come si deve per la loro sicurezza.

In questo senso, l’intero filone dei “collari smart” è diventato un must per i possessori di animali come cani e gatti, giacché grazie a questi dispositivi IoT è possibile tenere sempre sotto controllo i propri animali domestici, potendo persino tenere traccia delle loro attività e, non ultimo, della loro salute.

In tal senso, vi segnaliamo l’ottima offerta di oggi, disponibile su Amazon, e con protagonista l’ottimo collare Kippy Evo, prodotto dell’omonima azienda di articoli smart per animali, e da tempo consacratosi come uno dei migliori collari smart in circolazione, e che oggi può essere vostro a soli 33,04€, e dunque con uno sconto del 45% rispetto agli originali 59,99€!

Un prezzo da non lasciarsi scappare, specie considerando che parliamo di un prodotto tecnologicamente molto valido, che integra al proprio interno un tracker GPS per la localizzazione in tempo reale, con anche una funzione di “recinto virtuale”, che vi permetterà di ricevere una notifica qualora il cane o il gatto ne superino i confini.

Si tratta, dunque, di uno strumento con cui poter sempre tenere traccia dei propri amici a 4 zampe, particolarmente utile nel caso in cui, ad esempio, li lasciate gironzolare liberamente per le vicinanze, o nel caso in cui disponiate di un ampio spazio all’aperto.

Oltre a ciò, come detto in apertura, Kippy Evo vi permetterà di tenere sotto controllo anche una serie di utili informazioni relative l’attività e lo stato di salute dei vostri animali, con parametri monitorabili come passi, la corsa, i minuti di movimento, il sonno o anche le calorie consumate, che potrete poi controllare e studiare grazie ad una apposita e funzionale app per smartphone e tablet.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina Amazon per l’acquisto del prodotto, con l’invito a provvedere subito a metterlo nel carrello, prima che esso vada esaurito del tutto o, peggio, che l’offerta termini prematuramente.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!