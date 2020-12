Collector’s Edition di Cyberpunk 2077 di nuovo disponibile su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon è tornata disponibile (ma non si sa in che quantità) la desideratissima Collector’s Edition di Cyberpunk 2077, attesissimi nuovo gioco di CD Projekt Red, in arrivo domani (10 dicembre) su console e PC! La cosa straordinaria? Non si tratta del solito ritorno in disponibilità frutto di manovre non proprio limpide da parte dei “soliti” truffatori della rete, né di un prodotto rivenduto in sovrapprezzo da piccoli rivenditori presenti su Amazon!

Si tratta infatti del prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon, con ricezione domani in tempo per il Day One e disponibile, dunque, al prezzo originale di 219,99€! Si tratta di un’occasione davvero unica, sia perché stiamo parlando della Collector’s Edition più desiderata e venduta degli ultimi anni, sia perché – credeteci – è davvero molto raro che un prodotto simile (per altro esauritosi in pochissime ore dal suo annuncio), torni disponibile per tutte le piattaforme giusto alla vigilia del day one!

Il nostro suggerimento, pertanto, è quello di non perdere tempo e di affrettarsi subito ad acquistare il prodotto, anche perché è plausibile che dopo questa nuova ed inattesa tornata, esso finisca esaurito per sempre, tornando acquistabile solo per mezzo del mercato secondario (e relativi sovrapprezzi). Del resto stiamo parlando di un titolo straordinario che proprio di recente, abbiamo premiato tramite recensione con un sonoro 9,3!

Per ciò che concerne la Collector’s Edition, stiamo parlando di un’edizione massiccia, costosa ma davvero bellissima! Un vero e proprio must per tutti i fan del gioco che, grazie ad essa, potranno portarsi a casa non solo il gioco, ma anche una Steelbook, una statua alta 25 cm, un artbook, un set di spille, un portachiavi, una guida turistica della città di Night City, delle toppe da mettere sul giubbino, un compendio, un set di cartoline, una mappa della città, un set di adesivi e diversi oggetti bonus da utilizzare nel gioco, il tutto al prezzo di 219,99€.

Disponibile per PC, PlayStation e Xbox (con versioni sbloccabili per le console next-gen a titolo gratuito), Cyberpunk 2077 uscirà domani 10 dicembre, dopo un lungo e travagliato percorso fatto di rimandi ed annunci col contagocce. Premiato dalla critica nazionale ed estera come uno dei migliori giochi di questa generazione, è un titolo che non può mancare alla vostra collezione e che, grazie ad Amazon, ora potrete addirittura acquistare in un’edizione che si pensava ormai esaurita da tempo! Approfittatene!

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!