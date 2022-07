Se siete alla ricerca di un ottimo elettrodomestico per rinfrescare la vostra casa durante questi giorni particolarmente afosi, vi proponiamo il raffrescatore Ariete Ciclope disponibile da Amazon a soli 99,99€ invece di 149,00€. Lo store dispone ancora di numerose offerte in ambito elettrodomestici e cura della casa, anche dopo il periodo del Prime Day, ma tra le varie proposte abbiamo deciso di menzionare proprio questo articolo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, scontato addirittura del 33%!

Questo prodotto a marchio Ariete è pensato per assicurarvi un’ottimo livello di refrigerazione ed efficienza energetica, dunque si tratta della soluzione ideale per superare l’estate al meglio. Dato che stiamo parlando di una promozione così interessante e valida solo per poco tempo, vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto fintato che il prezzo è così vantaggioso!

Questo raffrescatore evaporativo è piccolo ed essenziale, perfetto per mantenere una temperatura piacevole in stanze di piccole e medie dimensioni grazie al comodo serbatoio da 8 litri da riempire facilmente con acqua corrente. Il modello Ariete Ciclope è caratterizzato da un design moderno e compatto, ideale per essere facilmente spostato all’interno della vostra casa e, non meno importante, è dotato di un display LCD che vi consentirà di sapere in tempo reale la temperatura impostata, la velocità e anche la modalità attivata.

Non solo potrete scegliere la potenza del getto ma avrete la possibilità di decidere tra varie opzioni di oscillazione orizzontale, comodamente selezionabili attraverso i comandi sul pannello digital touch o dal piccolo telecomando in dotazione. Da non sottovalutare anche il timer di cui è provvisto, ideale per programmare l’accensione e lo spegnimento dell’elettrodomestico nel corso della giornata. Se pensate di utilizzarlo anche durante la notte, inoltre, potrete attivare l’interessante modalità sleep che ridurrà il rumore del riaffrescatore al minimo, assicurandovi massima efficienza e un riposo indisturbato. Vi ricordiamo che, solo per poco, potrete portarlo a casa al costo di 99,99€ invece di 149,00€!

