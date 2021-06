Come avere Amazon Prime gratis per un anno!

È possibile avere Amazon Prime gratis per un anno? Non solo il famoso programma di Amazon include tantissimi servizi e prodotti con spedizione gratuita a un costo davvero accessibile a tutti, ma grazie a una speciale iniziativa, potrete avere Amazon Prime gratis, senza alcun costo aggiuntivo!

Vi spieghiamo come fare.

È cosa nota che l’abbonamento di Amazon Prime includa numerosi servizi oltre quello di ricevere in casa propria milioni di prodotti con spedizione veloce e gratuita, come il servizio di streaming video Amazon Prime Video, spazio di archiviazione per le foto illimitato in cloud, giochi gratis ogni mese con Twitch Prime, libri gratuiti con Prime Reading e – non poteva mancare – lo streaming di ben 2 milioni di brani musicali con Amazon Prime Music.

Un servizio ormai praticamente irrinunciabile. E da oggi potete averlo gratis approfittando di questa speciale offerta.

Si tratta di una nuova iniziativa di N26, la famosa banca smart, che per un periodo limitato, regalerà a tutti i suoi clienti Amazon Prime.

Amazon Prime gratis: Come fare?

Nello specifico, tutti i clienti che apriranno un conto N26, a partire proprio dal conto gratuito Standard, avranno la possibilità di avere Amazon Prime gratis per 6 mesi sotto forma di rimborso, mentre chi invece attiverà un piano N26 Smart, N26 You, N26 Metal o le corrispondenti versioni Business, riceverà un rimborso per un massimo di 12 mesi, pari quindi a un anno gratis di Amazon Prime. Non è necessario nessun promo code e il rimborso avverrà tramite cashback e quindi accreditato direttamente sul proprio conto. Il costo di iscrizione verrà restituito sul conto N26 entro i primi 10 giorni del mese seguente.

Clicca qui per avere Amazon Prime gratis con N26

La promozione si applica ai nuovi clienti N26 in Italia che aprono un conto N26 durante il periodo di validità della promozione.

Se non siete ancora clienti, potete aprire un conto corrente Standard gratuito e a zero spese, oppure N26 Smart, N26 You e N26 Metal, ma badate che la promozione è valida fino al 31 luglio 2021.

Qui di seguito vi spieghiamo come diventare clienti e approfittare della promozione:

Apri un conto N26 entro il 31 luglio 2021;

Aggiungi la tua Mastercard N26 come metodo di pagamento predefinito;

Paga il canone di iscrizione a Prime con la tua Mastercard N26;

Il costo di iscrizione verrà restituito sul conto N26 entro i primi 10 giorni del mese seguente.

Clicca qui per avere Amazon Prime gratis con N26

Se non hai mai sentito parlare di N26, ne abbiamo parlato in modo approfondito nel nostro speciale dedicato, ma sappi che si propone come un conto corrente smart, con la possibilità di ordinare una carta prepagata con circuito Mastercard, dotata anche di un IBAN italiano. L’intero sistema è interamente gestibile attraverso un’app dedicata dalla quale è possibile eseguire bonifici, richiedere denaro, far accreditare lo stipendio e perfino usufruire di un’inedita funzione di prelievo e versamento di contanti attraverso gli esercizi commerciali convenzionati. Il conto base di N26 permette di effettuare tutte le operazioni appena citate a costo zero con l’apertura del conto davvero in pochi minuti e sempre in modo del tutto gratuito.

È il momento giusto per dare un’occhiata alle soluzioni smart di N26 e avere Amazon Prime gratis!

