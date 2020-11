Come ottenere un buono Amazon da 15€ da spendere al Black Friday

Ormai ci siamo, manca davvero poco all’arrivo del Black Friday e del Cyber Monday, e per l’occasione Amazon ha lanciato un’iniziativa che vi permetterà di ricevere un buono sconto di 15€ da utilizzare per gli acquisti, rispettando determinate condizioni. Per aderire a questa promozione basta effettuare il primo accesso sull’app Amazon entro il 15 gennaio 2021, ed una volta nello store comparirà uno speciale banner che collegherà direttamente il buono al vostro profilo. Attenzione però, questa promozione è valida esclusivamente per l’app su smartphone, sono quindi escluse le versioni per tablet Android, Windows phone ed Apple.

Questo buono è utilizzabile entro il 31 gennaio 2021 e richiede una spesa minima di 30€ -trasporto escluso- per poter essere applicato, e trasforma questa iniziativa nell’occasione perfetta da utilizzare se ci si vuole portare avanti con i regali di Natale.

In caso l’app sia stata scaricata e sia stato effettuato anche il primo log in senza effettuare l’acquisto, comparirà un banner che dice “Ci dispiace, non hai diritto a ricevere l’offerta”, quindi fate attenzione a non uscire involontariamente! Il buono inoltre non potrà essere visualizzato sull’account, ma sarà scalato automaticamente dall’importo finale a termine del primo acquisto, a patto di non utilizzare la funzione acquista con 1-click.

Per una maggior sicurezza della promozione e per evitare abusi, l’iniziativa è valida per gli account creati entro il 30 settembre, e può esser utilizzata una sola volta da ciascun utente, se idoneo. Tra i prodotti che non possono essere acquistati con il buono sono inclusi i prodotti digitali come ebook, dispotivi Amazon Echo, ed Alexa, buoni regalo e gli ereader Kindle, ma vi invitiamo comunque a visitare la pagina relativa alle condizioni d’uso per consultare la lista completa delle eccezioni e tutti i dettagli della promozione.

Prima di lasciarvi correre sul vostro store a scaricare l'app di Amazon, vogliamo ricordarvi di consultare anche la pagina relativa all'iniziativa sul portale, in modo da poter sfruttare a pieno la promozione.

