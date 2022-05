Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi. Oltre ai numerosi problemi che continua a creare la pandemia da Covid-19, gli italiani stanno facendo i conti con le bollette elettriche che, come saprete, sono diventate molto più salate per tutti gli italiani. All’inizio si stimava un rincaro su luce e gas rispettivamente intorno al 20% e 50%, ma i recenti avvenimenti tra l’Ucraina e la Russia hanno fatto sì che gli aumenti siano ancora più importanti, mandando in difficoltà numerose famiglie. Si stima che questi aumenti ammontino a una spesa annuale di circa 1.000€ in più rispetto all’anno precedente, soprattutto per le famiglie che utilizzano entrambe le risorse.

I nuovi rincari hanno interessato anche coloro che possiedono un’auto elettrica, dal momento che quest’ultime si alimentano con la corrente, e anche i possessori di auto classiche si vedono costretti a sostenere spese superiori. Gli unici che possono tirare un respiro di sollievo sono quelli che negli anni scorsi hanno installato un impianto fotovoltaico presso la propria abitazione.

Detto ciò, non si può certo rinunciare di usare gli elettrodomestici, in quanto fanno parte della nostra vita quotidiana, ma è possibile fare in modo che quest’ultimi consumino di meno. A tal proposito, in questo articolo riporteremo una serie di consigli che potrebbero permettervi di consumare meno, anche se il modo migliore per risparmiare sul consumo elettrico è quello di disporre di soluzioni moderne, come lampadine a LED e prese smart in grado di impostare orari e giorni di accensione. Di seguito abbiamo stilato una lista di prodotti con cui è possibile abbassare i costi in bolletta e, allo stesso tempo, consentirvi di avere a casa elettrodomestici moderni e funzionali. Come detto, nella seconda parte dell’articolo troverete poi consigli pratici inerenti a come ottimizzare il consumo di energia senza scendere a compromessi.

5 prodotti con cui risparmiare sulla bolletta elettrica

Presa smart con monitoraggio energia

Una presa smart come la TP-Link Tapo P110 ha la capacità di farvi risparmiare sul consumo energetico. Questo dispositivo, infatti, vi permetterà di gestire in modo intelligente l'accensione e lo spegnimento delle luci, consentendovi di impostare gli orari durante i quali i dispositivi connessi devono accendersi e spegnersi. Tramite l'applicazione dedicata potrete controllare in tempo reale il consumo di energia e scegliere diverse modalità di utilizzo. Tra queste vi è anche quella che simula la vostra presenza in casa, attivando e disattivando automaticamente le luci connesse a orari casuali. Grazie al supporto con Alexa e Google Home, potrete poi comandare i dispositivi connessi da remoto. Una spesa irrisoria, ma che vi permetterà di risparmiare piccole somme mensili che potrebbero alleggerire il costo della bolletta elettrica.

Lampadine a LED

Se avete ancora delle vecchie lampadine, questo è il momento di sostituirle con delle soluzioni a LED. In occasione del rincaro, infatti, installare una serie di lampadine a LED vi garantirà un risparmio di energia notevole. Il nostro consiglio è quello di acquistare il kit Philips composto da 6 lampadine in formato E27. Queste hanno un consumo di 13W ma assicurano una luminosità paragonabile ad un vecchio modello da 100W. Come è facile intuire, con questo kit il consumo elettrico si abbasserà e, al tempo stesso, avrete una soluzione capace di illuminare le stanze con una potente luce bianca naturale, rendendo questo uno dei migliori acquisti per combattere i recenti rincari.

Misuratore di corrente elettrica

Nonostante sia simile alla presa smart citata pocanzi, un misuratore di corrente elettrica potrebbe rivelarsi più ideale per coloro che vogliono monitorare a colpo d'occhio il consumo di energia. La soluzione Maxcio, infatti, dispone di un display LCD retroilluminato dal quale potrete controllare diversi dati, tra cui la potenza massima e minima erogata dall'elettrodomestico, il voltaggio e il rispettivo prezzo. Grazie alla batteria integrata, i dati raccolti verranno salvati cosicché possiate controllarli in un secondo momento anche se il misuratore venisse scollegato dalla presa.

Termostato intelligente

Gli impianti di riscaldamento sono quelli che consumano di più, soprattutto in inverno, e se avete un termostato cablato, ora è il momento giusto per investire in una soluzione smart in grado di gestire in modo intelligente le temperature dei termosifoni e degli altri circuiti relativi. A questo può venirvi in aiuto il kit base Tado°, compatibile con la maggior parte degli impianti di riscaldamento, tra cui le caldaie a gas, a gasolio, a condensazione, impianti OpenTherm e riscaldamento a pavimento. Come detto, il risparmio di energia sarà possibile grazie ad una gestione intelligente del riscaldamento, che avverrà soprattutto quando il sensore rivelerà che è il caso di disattivare momentaneamente il riscaldamento, ad esempio quando si apre la finestra. Grazie alle moderne tecnologie, il tutto avverrà in maniera autonoma e il termostato capirà persino se vi trovate a casa oppure no, agendo di conseguenza per far sì che il consumo di energia non venga sprecato. Il prezzo per installare questa soluzione, e i relativi accessori, potrebbe sembrare alto ma, se consideriamo i recenti rincari, potrebbe rivelarsi un ottimo investimento che darà i suoi frutti nel lungo periodo.

Stabilizzatore di corrente

Tra le soluzioni che possono abbassare il consumo di corrente vi sono i stabilizzatori di corrente. Si tratta di dispositivi ai quali potete collegare una serie di elettrodomestici e fare in modo che questi funzionino sempre in totale sicurezza, senza corto circuito, surriscaldamento, sovraccarico e sbalzi di corrente. Questo vi consentirà di collegare 2 elettrodomestici per un totale di 1200W, quindi è indicato per TV, computer, stampanti e videocamere. Questo stabilizzatore sarà utile anche quando manca la corrente, dal momento che vi darà il tempo necessario per salvare il lavoro. In tal senso, il produttore dichiara che questo contribuirà a far funzionare i dispositivi collegati fino ad un massimo di 50 minuti. La durata dipende ovviamente dal tipo di elettrodomestico che si vorrà mantenere in funzione. Compatto e versatile, potrete posizionarlo dove meglio credete, anche perché è silenzioso, pur avendo un sistema di raffreddamento con ventola.

Come risparmiare sulla bolletta elettrica

Come promesso, passiamo ora a quelli che sono i consigli per fare in modo che la bolletta elettrica sia il meno pesante possibile per il vostro portafoglio. Ovviamente non aspettatevi miracoli, ma se mettete in pratica questi suggerimenti ogni giorno, noterete sicuramente un risparmio sul consumo energetico nel medio e lungo periodo. Senza indugiare oltre, scopriamo dunque come combattere il recente rincaro di luce e gas.

Come risparmiare con la lavatrice

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più usati dalle famiglie e, di conseguenza, se viene fatta funzionare in modo scorretto il consumo di corrente è destinato ad aumentare. Per ottimizzare il consumo di energia con questo elettrodomestico, dovreste innanzitutto conoscere i dettagli del vostro fornitore di energia elettrica. Come saprete, la maggior parte dei contratti si basano sulle cosiddette fasce orarie, le quali si dividono in F1, F2 e F3. Ognuna di queste fasce corrisponde ad un orario e prezzo diverso, il che dovrebbe spingervi ad usare la lavatrice soltanto negli orari più convenienti. Di solito, la fascia F1 è quella che vi permetterà di risparmiare dalle ore 19:00 alle 8:00, la F2 è pensata per aumentare ulteriormente il risparmio di sera, mentre la F3 è quella da sfruttare durante i weekend.

Oltre alle fasce orarie, ci sono altri accorgimenti che potete mettere in pratica per risparmiare con la lavatrice. Uno di questi è quello di evitare di eseguire il prelavaggio, soprattutto se gli indumenti da lavare non sono particolarmente sporchi. Il prelavaggio, infatti, fa aumentare la temperatura dell’acqua e questo si traduce in un elevato consumo di energia, motivo per cui usatelo solo se i panni sono veramente sporchi. Un altro consiglio che potrebbe fare la differenza sulla bolletta elettrica è quello di usare la lavatrice sempre a pieno carico, evitando quindi di lavare pochi panni alla volta. Inoltre, è consigliato puntare sui programmi Eco e sulle basse temperature, seppur al costo di rinunciare ad un igiene perfetto. Come ultimo suggerimento in merito alla lavatrice, vi è quello di pulirla regolarmente, al fine di permettere all’elettrodomestico di funzionare sempre in modo impeccabile.

Come risparmiare con la lavastoviglie

La lavastoviglie, insieme alla lavatrice, è uno degli elettrodomestici più usati dalle famiglie e anche uno di quelli che assorbe il maggior consumo di corrente, ma sarete felici di sapere che potete mettere in campo una serie di accorgimenti per limitare il consumo proprio come la lavatrice. Essendo elettrodomestici piuttosto simili come funzionamento, i suggerimenti non si distaccano molto da quelli citati pocanzi, ma devono essere adattati a quello che è il tipico uso della lavastoviglie. Innanzitutto, l’ideale sarebbe avere una lavastoviglie le cui dimensioni si adattino a quelle del nucleo familiare, dal momento che un modello con 15 coperti consumerà di più rispetto ad un modello a 6 coperti. Se non avete ancora una lavastoviglie e pensate di comprarne una, tenete in considerazione questo fattore perché giocherà un ruolo importante sulla bolletta elettrica e, al tempo stesso, vi permetterà di risparmiare anche sulla spesa dell’elettrodomestico.

Anche sulla lavastoviglie il programma prelavaggio impatta sul consumo di energia, quindi il nostro consiglio è quello di cercare di rimuovere le principali particelle di cibo a mano e usare la lavastoviglie soltanto per terminare la pulizia di piatti e bicchieri. Inoltre, è preferibile evitare la fase di asciugatura, lasciando asciugare le posate in modo naturale. Infine, anche in questo caso è valido il consiglio di usare i programmi Eco. Una serie di compromessi che, se ben sfruttati, vi permetteranno di risparmiare cifre importanti.

Come risparmiare con il forno elettrico

I forni elettrici sono elettrodomestici che assorbono oltre 1.000W e possono raggiungere persino i 2.000W qualora si parli di modelli molto grandi, quindi conoscere come utilizzarli nel modo corretto non può che aiutare a consumare meno corrente. A tal proposito, il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di evitare di preriscaldarlo, ma di inserire subito l’alimento che si vuole cuocere, così facendo si andranno a risparmiare minuti preziosi che, nel lungo periodo, impattano negativamente sulla bolletta elettrica.

Il secondo consiglio inerente a come usare correttamente il forno elettrico è quello di evitare il più possibile di aprire lo sportello durante la cottura. Ad ogni apertura, infatti, la maggior parte del calore esce fuori e l’elettrodomestico dovrà di nuovo lavorare a pieno carico per portare la temperatura alla soglia impostata. Se avete bisogno di controllare la cottura dell’alimento, cercate di farlo attraverso il vetro frontale e di aprire il portello solo nelle fasi finali.

Tante persone inseriscono uno o più fogli di alluminio all’interno del forno pensando che la cottura avvenga più facilmente, ma è l’esatto opposto. La presenza di fogli, infatti, non fa altro che interferire con la ventilazione del forno, impedendo all’aria calda di fluire liberamente e, di conseguenza, diminuire l’efficienza e aumentare il consumo. Sarebbe opportuno anche impostare il timer di spegnimento qualche minuto prima del previsto, dal momento che, una volta spento, la temperatura del forno rimarrà alta ancora per un po’ di tempo e permetterà al cibo di continuare a cuocere senza consumare ulteriore energia.

Come risparmiare con il frigorifero

Il frigorifero è forse l’unico elettrodomestico della casa che rimane accesso 24 ore su 24, motivo per cui ottimizzarne l’uso non può che rivelarsi proficuo per la bolletta. I seguenti consigli potrebbero sembrarvi ovvi, ma siamo sicuri che tante famiglie non li mettano in pratica, aumentando i consumi di energia quando invece è molto facile diminuirli con una serie di accorgimenti. Il primo è ovviamente quello di investire in un frigorifero ad alta efficienza energetica. Se il vostro attuale modello è vecchio, apparterrà sicuramente ad una fascia energetica bassa e questo vuol dire consumare molto anche se l’elettrodomestico funziona senza sforzi. Se non siete convinti della classe efficienza del vostro frigorifero, controllate le informazioni riportate su un eventuale etichetta stampata sul frigo. In caso contrario, recuperato il manuale del vostro modello, dove vengono riportati tutti i dettagli possibili e immaginabili.

Un altro accorgimento da mettere in pratica è la posizione del frigorifero. Se quest’ultimo viene posizionato troppo vicino alle pareti, avrà difficoltà a rilasciare il calore dal compressore e si vedrà costretto a funzionare sempre a regimi più alti del normale. Cercate di mantenerlo almeno a 7-8cm dalle pareti. Inoltre, cercate di aprire lo sportello il meno possibile, dato che ad ogni apertura la temperatura interna si alza e costringe il motore del frigorifero a rimettersi in funzione per raggiungere di nuovo la temperatura di conservazione ottimale.

Mantenere organizzato gli interni del frigorifero è un altro fattore che potrebbe impattare sul consumo elettrico. Se il frigorifero è sempre pieno di alimenti fino al punto da non riuscire ad aggiungerne altri, è ovvio che farà più difficoltà a mantenere la temperatura costante. Un elettrodomestico che va in difficoltà si traduce in maggior consumo, ed ecco perché dovreste evitare di sovraccaricarlo di alimenti, soprattutto se questi bloccano le prese d’aria.

Infine, un ruolo importante ce l’hanno anche le guarnizioni. Queste dovrebbero essere controllate periodicamente perché sono quelle che garantiscono che l’aria fredda non fuoriesca dal frigo e, allo stesso tempo, permettono all’aria calda esterna di non entrare nello sportello. Cercate quindi di mantenere pulite le guarnizioni delle porte e sostituitele se notate crepe o spaccature.

Spegnere è meglio del Stand-by

Quante volte lasciamo i dispositivi come notebook e TV in stand-by? Nonostante in questa modalità il consumo elettrico sia vicino allo zero, la spia rossa accesa H24 fa aumentare di qualche euro la bolletta della luce, motivo per cui conviene spegnere completamente l’elettrodomestico quando non lo si utilizza. Per farlo ci sono 2 modi: tramite il relativo pulsante di accensione e spegnimento oppure scollegando il cavo del prodotto dalla presa di corrente. Questo vale per tutti i dispositivi che hanno la caratteristica di mettersi in stand-by.