Come rispiarmiare sull’abbigliamento grazie a Zalando Privé

La programmazione giornaliera relative alle migliori promozioni della giornata non termina certamente qui, infatti vogliamo segnalarvi l’opportunità di acquistare tantissimi capi d’abbigliamento con sconti fino al 75% del prezzo di vendita consigliato, mediante Zalando Privé. In questo articolo dunque vi spieghiamo cos’è e, soprattutto, come funziona rispetto allo store Zalando.

Zalando Privé, innanzitutto, offre ai propri membri campagne promozionali giornaliere, a tempo limitato, con sconti fino al 75% del prezzo di vendita consigliato. Zalando, invece, offre ai propri clienti un assortimento fisso di prodotti con sconti variabili e con termini quasi sempre differenti tra di loro. Per accedere a questo specifico store è necessario registrarsi (non è sufficiente accedere con l’account di Zalando ndR). La registrazione è naturalmente gratuita.

Su Zalando Privè potete trovare tantissimi prodotti, che vanno dalle scarpe ai vestiti (per uomo, donna e bambino) fino agli accessori, abbigliamento sportivo e perfino articoli per la casa. I marchi sono molteplici, infatti è doveroso accedere al portale giornalmente per poter procacciare l’offerta che meglio si addica alle vostre esigenze, sia di stile che di budget.

Come specificato in precedenza, le offerte di Zalando Privé sono temporanee e le scorte sono di conseguenza limitate. Per tanto, una volta che gli articoli sono esauriti, non è più possibile ordinarli nuovamente. Durante la navigazione del sito è quasi del tutto normale imbattersi in un articolo riservato, motivo per cui vi suggeriamo di attendere qualche minuto, poiché potrebbe essere stato inserito nel carrello di un altro cliente.

Rispetto a Zalando, le spese di spedizione su Zalando Privé ammontano a 5,90 euro, a prescindere dal numero di articoli sono presenti nell’ordine. Il reso, tuttavia, è completamente gratuito come quello concesso agli utenti di Zalando. Insomma, Zalando Privé rappresenta uno dei migliori posti per poter acquistare capi d’abbigliamento (e non solo) a prezzi superlativi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di seguirci su Telegram, in particolare sui canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

