Samsung è uno dei brand leader nel settore della tecnologia, con centinaia di prodotti di altissima qualità distribuiti in svariate categorie come grandi elettrodomestici, Smart TV, tablet e, ovviamente, smartphone. Nonostante il mese dei saldi sia quasi terminato, Comet continua a lanciare nuove promozioni imperdibili, e questa settimana sono dedicate proprio all’azienda sudcoreana: fino al 29 gennaio tantissimi articoli sono scontati oltre il 50%!

I prodotti in offerta in occasione della “Samsung Mania” sono centinaia e si estendono in ogni categoria: che voi siate alla ricerca di un grande o piccolo elettrodomestico, di un notebook o di una Smart TV, troverete sicuramente l’articolo perfetto per voi, e potrete portarlo a casa con un prezzo stracciato. Inoltre, in molti casi avrete modo di optare per l’opzione del pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal, rendendo le vostre spese ancora più accessibili.

Tra gli sconti più interessanti vi sono senza dubbio moltissime Smart TV, come il modello Samsung QLED 4K QE55QN85BATXZT da 55″, ora disponibile a soli 949,00€ invece di 1.799,00€. Dotata del potentissimo processore Neural Quantum 4K e della tecnologia Quantum Matrix, vi farà godere di colori, luci e ombre incredibilmente intense, garantendovi sempre una risoluzione perfetta tramite la regolazione automatica della luminosità e l’amplificazione del contrasto.

La Smart TV sfrutta infatti l’intelligenza artificiale per analizzare ogni immagine, risaltando i soggetti in primo piano rispetto allo sfondo e creando così un effetto tridimensionale per farvi immergervi completamente in ciò che state guardando. Inoltre, Samsung si è impegnata per produrre un audio ottimizzato al massimo, creando degli altoparlanti capaci di regalare un’esperienza Dolby Atmos di livello cinematografico.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone e avete un budget inferiore ai 400,00€, vi consigliamo il Samsung Galaxy A23, in offerta ad appena 229,00€ anziché 350,00€. Con ben 128GB di memoria e 4GB di RAM, si tratta di un dispositivo estremamente performante, che vi consentirà di portare a termine ogni compito con rapidità ed efficienza. Inoltre, è dotato di uno splendido display Full HD da 6.6″, e un sistema di tripla fotocamera, dove la principale è da 50MP.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti di marchio Samsung in offerta sul sito di Comet, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alle promozioni per scoprire il catalogo intero. Inoltre, vi ricordiamo che gli sconti dureranno solo fino al 29 gennaio, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

Ciò detto, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

