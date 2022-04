Se siete alla ricerca di un computer portatile ed estremamente potente, vi consigliamento caldamente il MacBook Pro M1 da 13″ che Comet sta proponendo in forte sconto al costo di 1.599,00€ invece di 1.709,00€, ribassando il suo prezzo originale di ben 110,00€!

Il MacBook Pro è uno notebook che raggiunge livelli di potenza e velocità ai limiti dell’incredibile, assicurandovi risultati e performance più che professionali. Proprio per questo, trattandosi di un articolo particolarmente valido, vi consigliamo di sfruttare l’offerta fintanto che è ancora attiva e ci sono scorte a disposizione!

Il MacBook Pro da 13″ è tra i pc più potenti che potrete trovare sul mercato, sopratutto considerando la fascia di prezzo a cui appartiene. Apple lo ha progettato appositamente per sostenere ogni aspetto della produttività, soprattutto grazie al chip M1 Pro di cui è dotato, che gli permette raggiungere prestazioni impeccabili anche particolarmente sotto sforzo. I lavori più impegnativi per un qualsiasi altro modello riescono a essere gestiti egregiamente dal dispositivo che dispone di una CPU a 16‑core, una SSD da 512GB e media engine dedicati per la codifica e la decodifica, in grado di supportare i codec H.264, HEVC e ProRes.

Non meno importante, la batteria dalla durata di circa 20 ore che vi assicurerà di poter utilizzare il notebook anche per un’intera giornata, senza doverlo necessariamente ricaricare. I sistemi termici sono un altro elemento ampiamente evoluto rispetto ai modelli precedenti poiché sono stati realizzati per far circolare il 50% di aria in più, evitando di far surriscaldare il MacBook Pro M1 anche dopo un utilizzo prolungato.

Da non sottovalutare l’ottimo display Liquid Retina XDR, tra i migliori mai visti su un notebook. Film, serie tv, foto e giochi sono in HDR, caratterizzati da punti di luce nitidi, ombre super dettagliate e colori vibranti. In più, ogni MacBook Pro è dotato dell’interessante tecnologia True Tone, che regola in automatico il bilanciamento del bianco in base alla temperatura colore della luce ambientale, garantendovi uno display con una luminosità più naturale, in modo tale da non affaticare gli occhi. Il tutto, ve lo ricordiamo, è in sconto a soli 1.599,00€!

Questo MacBook Pro da 13″ di cui vi abbiamo parlato è solo una delle numerose offerte che godono di sconti super validi, in questo periodo di offerte primaverili, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina Comet dedicata.

