State pensando di cambiare alcuni elettrodomestici in casa oppure di acquistare una nuova smart TV o uno smartphone più performante? In tal caso, non dovreste farvi scappare le promozioni disponili solo fino a questa sera su Comet. Lo store ha creato un’apposita sezione chiamata Sconti Wow con numerosi articoli in ribasso anche fino al 50%.

Avrete la possibilità di acquistare davvero di tutto a dei prezzi particolarmente particolarmente convenienti: elettrodomestici per la cura della casa, per la cucina e tantissimi prodotti tech, tutti a vostra disposizione. Per questo, data la validità della promozione in corso, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti il prima possibile!

Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente la smart TV LG con pannello Ultra HD da 55” disponibile al prezzo di soli 449,00€ invece di 749,00€. Questo modello vi offre immagini in Real 4K ancora più realistiche, con colori brillanti e dettagli incredibili a una risoluzione quattro volte superiore a quella di un TV Full HD. Grazie al Processore Quad Core, la smart TV elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi, mentre le immagini a bassa risoluzione sono potenziate e riprodotte con una qualità il più fedele possibile al 4K.

Il processore regola automaticamente l’immagine, disattivando il “motion smoothing” per un effetto “full motion” che vi permette di vivere un’autentica esperienza cinematografica. In più, potrete trasformare anche la visione di una partita in un’esperienza emozionante! Grazie al Bluetooth Surround Ready avrete la possibilità di vivere a casa l’atmosfera dello stadio e con Sport Alert sarete sempre aggiornati sulle vostre squadre preferite.

Inoltre la smart TV è dotata di AI ThinQ per raccogliere in un unico hub tutti i servizi. Questo vi garantisce la compatibilità con Google Assistant, Alexa, Apple HomeKit e Airplay 2, in modo tale da gestire rapidamente app e canali anche con semplici comandi vocali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

