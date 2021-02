Comincia la LEGO Week su Zavvi!

Oltre alle incredibili offerte di Zavvi relative al mondo nerd e geek che potrete trovare all’interno dell’iniziativa Nerdmania, vi segnaliamo che sul portale sono disponibili anche le offerte della LEGO Week, che permetteranno agli amanti dei mattoncini danesi di acquistare un gran numero di set a prezzo incredibile! Questa ottima iniziativa renderà felici molti collezionisti, perché include la maggior parte delle linee di prodotti realizzati da LEGO, dai piccoli set che richiedono pochi istanti per esser completati fino a quelli più elaborati come possono essere i Technic. La LEGO Week di Zavvi terminerà il 4 febbraio salvo esaurimento scorte, quindi affrettatevi a sfruttarla subito perché alcuni set LEGO possono diventare anche un simpatico regalo da fare in occasione di San Valentino.

Trattandosi di un’offerta di Zavvi, non potevano ovviamente mancare alcune soluzioni che prevedono dei bundle esclusivi, come ad esempio quello che ad appena 22€ include due set a scelta da una lista molto fornita che conta al suo interno espansioni per LEGO Super Mario oppure set ispirati a franchise come i film Marvel o da Minecraft. Spicca inoltre la presenza di un curioso bundle che prevede, una volta scelte 2 magliette per bambini dalle più recenti collezioni di abbigliamento, l’inserimento nel carrello di un omaggio composto da un set di minifigure esclusive a scelta. Una vera occasione da non perdere per tutti i collezionisti!

Sono ovviamente poi compresi anche i classici set ispirati alle linee Duplo, City e persino gli Ideas, i set realizzati da LEGO in base ai suggerimenti e progetti degli utenti e nello specifico in questa LEgo Week potrete recuperare il quasi introvabile Central Perk, il noto bar della serie Friends, quasi introvabile online, e che qui troverete addirittura scontato a 62,99€. Tra i prodotti inclusi nell’offerta è possibile trovare anche gli ultimi arrivi in quanto a costruzioni, come ad esempio gli incredibili LEGO Arts ispirati a Topolino e Minnie, dove oltre 2600 mattoncini andranno a ricreare la figura dei due personaggi come fossero tasselli di un bellissimo mosaico.

Avrete capito che le offerte che fanno parte di questa LEGO Week sono molte e puntano a fare la gioia dei costruttori di tutte le età, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione entro il 4 febbraio, e trovare l'offerta perfetta in base alle vostre esigenze.

