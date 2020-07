Cominciano i saldi d’estate di IBS: sconti fino al 60% su tantissimi libri!

Dopo aver dato uno sguardo alle fantastiche promozioni di Volagratis e alla settimana dell’elettronica di Amazon, vi segnaliamo una nuova iniziativa IBS che coinvolge tantissimi prodotti del suo catalogo, tra cui libri, film, musica, giochi, elettronica e altri prodotti hi-tech, a prezzi decisamente contenuti. Le offerte saranno disponibili fino al prossimo 4 agosto, salvo esaurimento scorte.

Tra le tante proposte di IBS spicca il cofanetto Spider-man Collection, che include al suo interno ben 12 dischi (6 Blu-ray + 6 Blu-ray 3D). All’interno della confezione, infatti, potete trovare: Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, Spider-Man: Homecoming e tantissimi altri contenuti di approfondimento. Il tutto è disponibile a 119,99 euro, ma potete acquistare l’intero pacchetto a soli 77,99 euro, grazie ad un forte sconto del 35%.

Un altro prodotto da tenere in considerazione – visto il nuovo ed allettante prezzo di vendita – è il libro “Le mie risposte alle grandi domande” scritto da Stephen Hawking. Si tratta di un saggio che cerca di risolvere i misteri legati all’universo e alla storia dell’uomo (soffermandosi, in particolar modo, sulla genesi del genere umano), ed il cui prezzo originale di 17 euro è oggi abbassato ad appena 10,20 euro oppure a 9,18 euro nella sua edizione usata. Una lettura impegnata ma piacevole per un’estate all’insegna della scienza e della cultura.

Ovviamente non è tutto qui, ed anzi sono ancora molte le proposte di IBS per la nostra estate, ed ecco perché abbiamo stilato per voi una comoda e veloce selezione delle migliori offerte compatibili con la promozione dei “Saldi d’Estate” di IBS, così che possiate rintracciare quella che è la promozione che più si confà ai vostri gusti di lettura. Ovviamente, qualora foste interessati alla lista completa degli articoli in sconto, potete consultarla al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le numerose proposte del portale a marchio Feltrinelli. Infine, vi invitiamo a seguirci su Telegram per non perdere le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Le offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!