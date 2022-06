Se state pensando di acquistare accessori perfetti per completare i vostri outfit estivi, i nuovi arrivi a marchio Brosway sono proprio ciò che fa al caso vostro! Lo store ha aggiunto moltissimi prodotti da donna e da uomo come cavigliere, baciamano, anelli, bracciali e molto altro ancora anche a meno di 30€.

Un vero e proprio affare dato che il brand, da oltre 40 anni in ambito gioielleria ed orologeria, propone moltissimi articoli per ogni gusto e per ogni budget. Vi segnaliamo tuttavia che queste offerte vanno colte fintanto che la promozione è ancora attiva, ora che ci sono ancora scorte a disposizione!

Perché acquistare proprio i nuovi arrivi Brosway? Perché si tratta di accessori raffinati, a tema marino e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo! Questi articoli sono nati per essere indossati tutti i giorni e in tutte le occasioni e non richiedono alcuna manutenzione per preservarne la qualità nel corso del tempo. Tra le proposte più interessanti, perfette per l’arrivo dell’estate, c’è indubbiamente il Baciamano Chant a 29,00€ in acciaio, con stella polare e cristalli crystal a renderlo ancora più luminoso.

L’articolo vi avvolge la mano, adornandola in maniera delicata dal polso fino alle dita e l’ottima qualità dell’acciaio Inox 316L usato dal brand, resistente alle macchie e ai graffi, vi assicura una durata eccellente anche se utilizzato quotidianamente ed esposto al Sole. In più, la sua composizione chimica lo rende ipoallergenico, resistente all’effetto corrosivo di sudore, polvere, sabbia e umidità!

I prodotti di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Brosway dedicata.

