Compra Huawei FreeBuds 4i, in regalo Huawei Band 4 e altro ancora!

Qualora foste alla ricerca di un ottimo paio di auricolari wireless, allora questo potrebbe essere il momento giusto per acquistare gli Huawei FreeBuds 4i dato che, fino al 24 aprile, con l’acquisto degli auricolari sullo store ufficiale di Huawei, potrete ricevere in regalo anche il Huawei Band 4, eccellente smart band della casa cinese, nonché una bellissima custodia per custodire le vostre FreeBuds 4i. La promozione è valida in tutti i negozi aderenti all’iniziativa, ma il nostro consiglio è quello di effettuare l’acquisto tramite lo store ufficiale in modo da evitare di caricare la prova di acquisto durante la fase di registrazione.

L’iniziativa è molto interessante, perché vi permetterà di portarvi a casa due ottimi dispositivi, risparmiando oltre 30€ per l’acquisto di un Huawei Band 4, di per sé un prodotto davvero eccellente per coloro che vogliono controllare il proprio stato di salute in tempo reale, oltre a ricevere suggerimenti per migliorare il proprio stile di vita quotidiano. A tal proposito, vi segnaliamo la funzione TruSleep 2.0, che vi permetterà di tenere traccia della vostra frequenza cardiaca anche durante il sonno. Non mancano poi molteplici altre funzioni e modalità tipiche di un ottimo smart band, tra cui contapassi, calorie bruciate e analisi delle attività sportive.

Per quanto riguarda invece gli auricolari Huawei FreeBuds 4i, parliamo di modelli che vantano gli ultimi standard di connessione, come il Bluetooth 5.2, e una serie di accorgimenti atti a semplificarne l’utilizzo, come il sensore che rileva quando li state indossando. Sotto l’aspetto puramente acustico, la qualità di riproduzione è superiore alla media e se aggiungiamo l’ottima autonomia di 10 ore, possiamo dire che è difficile trovare auricolari wireless migliori a meno di 100€.

Stabilito che si tratta di un’ottima occasione per portarsi a casa due ottimi dispositivi al prezzo di uno, vi lasciamo in calce il link della promozione, ricordandovi che vi aspettano numerose altre offerte, quindi rimanete sintonizzati. Come al solito, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

