Siede desiderosi di possedere un iPhone 11 Pro Max ma non avete soldi a sufficienza per acquistarlo? Niente paura! ePrice ha deciso di stringere una partnership con Findomestic per consentire a tutti gli appassionati di acquistare uno o più prodotti del catalogo dilazionandone il pagamento, in comode e piccole rate.

La promozione in questione, innanzitutto, è valida fino al 22 giugno 2020, e permette (come già detto) di dilazionare il pagamento in comode rate, per tutti i prodotti con un prezzo che parte da 199,99€ fino a un massimo di 8000€. Il finanziamento gode del tasso zero, ed è possibile iniziare a pagare a partire da settembre 2020 in 20 mesi. Come se non bastasse, la pratica è completamente avviabile da remoto con il proprio PC oppure con lo smartphone. L’esito della richiesta arriva dopo qualche ora.

Ecco un piccolo esempio: 1000€, TAN fisso 0%, TAEG 0% in 20 rate da 50€; spese e costi (visto il tasso zero) accessori sono completamente azzerati. Di conseguenza, il totale del credito dovuto è 1000€.

I prodotti compatibili con il finanziamento sono moltissimi e spaziano nelle maggiori categorie del catalogo ePrice. Ci sono dunque smartphone, prodotti informatici (come PC, notebook e tablet), elettrodomestici, Smart TV e persino videogiochi (in particolare le console di attuale generazione). La lista completa dei prodotti è disponibile al seguente indirizzo!

Di seguito troverete una nostra selezione di quelli che sono i migliori articoli in circolazione. Non dimenticate di seguirci anche sui nostri canali ufficiali Telegram per ulteriori offerte sul mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei gadget cinesi.

Compra oggi e paga da settembre a tasso zero, ecco le proposte di ePrice

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!