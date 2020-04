Compra prodotti ricondinzionati, per ogni oggetto eBay dona 1€ a Legambiente

Ebay e Legambiente uniscono le forze per aiutare il pianeta! A partire da oggi e fino al 26 aprile 2020, eBay donerà 1€ sull’acquisto e la vendita di tantissimi prodotti ricondizionati. Per riconoscere i prodotti aderenti basterà controllare la lista di offerte relative ai ricondizionati presente nella pagina “eBay Sostenibile” o nel cui titolo dell’articolo sia presente l’hashtag #eBayDonaPerTe. Sull’acquisto di questi, Bay donerà a suo carico 1€ a favore di Legambiente.

Questo significa che il sostegno economico per l’iniziativa #eBayDonaPerTe sarà esclusivamente a carico di eBay e non verrà pertanto prelevata dal conto dell’utente alcuna somma per sostenere l’iniziativa. Si tratta certamente di un’iniziativa lodevole che vi permetterà, per altro, di acquistare un gran numero di prodotti a prezzi eccezionali, complice il controllo qualità di eBay che vi garantirà, sui prodotti usati, funzionalità e integrità così che il vostro acquisto sia sicuro e senza il rischio di prodotti fallati o malfunzionanti. La lista articoli per l’iniziativa è immensa ed anzi, molti prodotti verranno aggiunte a partire da oggi e sino alle ultime giornate di promozione, motivo per cui vi rimandiamo direttamente alle categorie di acquisto, cosicché possiate cominciare a spulciare i primissimi prodotti in promozione. Effettua un acquisto, e aiuta il pianeta!

» Clicca qui per consultare l’intera lista di prodotti aderenti «

Categorie di prodotti in offerta

