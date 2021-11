Compressore portatile per le ruote dell’auto: un best buy Amazon a prezzo scontato!

Con l’arrivo delle giornate di pioggia e del freddo, circolare in auto richiede certamente più cautela, complice anche il fondo stradale non proprio perfetto di molte delle strade del nostro paese. Per questo, abbiamo pensato di proporvi questo oggettino che, occupando anche pochissimo spazio, vi darà la possibilità di avere a disposizione un asso nella manica in più qualora, ad esempio, vi troviate con una ruota sgonfia durante i vostri giri in auto, o con qualsiasi altro mezzo su gomme.

Su Amazon, infatti, abbiamo rintracciato questo compatto, ricaricabile ed apprezzatissimo compressore portatile, venduto oggi ad un prezzo davvero ottimo: parliamo di soli 36,54€, a fronte dei 47,99€ del prezzo originale, e di un valore assoluto decisamente più alto.

Non è raro, infatti, che quando si viaggia in auto si possa incorrere nel problema delle gomme sgonfie. Una condizione comune, data anche dalla temperatura esterna e dall’usura. I rischi? Anzitutto una spiacevole foratura (a proposito, qui vi segnaliamo un ottimo kit per la foratura a meno di 16 euro!), o anche di una cattiva aderenza all’asfalto il che, con pioggia o ghiaccio, non è mai l’ideale.

Ecco perché, a nostro giudizio, val la pena avere a portata di mano un compressore portatile che, ricaricabile come uno smartphone o un qualsiasi altro strumento tech, possiate tenere con voi in caso di necessità, o anche solo per un controllo periodico della pressione dei vostri pneumatici.

Quello che vi proponiamo, a marchio Veeape, non è solo ottimamente recensito su Amazon, ma è anche leggero, portatile e di facile utilizzo, complice la presenza di un display digitale che vi aiuterà nella lettura della pressione, e relativa calibrazione della stessa nello pneumatico.

Basta una semplice impostazione relativa alla pressione che si vuole avere, ed il compressore Veeape farà tutto da solo, spegnendosi automaticamente quando verrà raggiunta la pressione desiderata. Dotato persino di torcia, o della possibilità di fornire un po’ di ricarica a dispositivi smart, come fosse una powerbank, il compressore Veeape è utilizzabile con auto, moto, ma anche per gonfiare, ad esempio, le ruote di una bici, un materassino, un canotto, o altri piccoli articoli provvisti di camera d’aria.

Dalla ricarica veloce ma dall’ottima durata, è in grado di emettere aria compressa per un totale di 40 minuti continuativi, sviluppando aria a sufficienza da permettervi la messa in pressione di 4 pneumatici, anche più volte durante il vostro viaggio.

Insomma, un piccolo “salvavita” per chiunque abbia la necessità di muoversi spesso in macchina, o anche con mezzi più green come bici o monopattini. Un prodotto pregevole, di ottima fattura, e venduto ad un prezzo che, vista soprattutto la qualità costruttiva, ha davvero ben pochi eguali!

Insomma, un affare a meno di 40 euro

