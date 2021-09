Computer portatili Acer in super offerta per il Back To School!

Come previsto, le offerte di settembre di Amazon stanno letteralmente dominando la scena in questo primo giorno di settembre, ma dopo aver segnalato una raffica di sconti relativi a questa iniziativa, vogliamo allontanarci, almeno per il momento, da quest’ultima per informarvi sempre di un’ottima promozione dedicata al Back to School. Ebbene, sullo store ufficiale Acer ci sono tantissimi sconti da capogiro, i quali raggiungono l’incredibile decurtazione di 500€ su di una serie di notebook da gaming e non solo.

Ovviamente siamo consapevoli che il budget di uno studente è limitato, ed ecco perché suggeriamo di prendere in considerazione la scontistica che riguarda il PC All-in-One Acer Chromebase, una soluzione ottima per lo studio a casa e perfetta per lo smart working, nonché per eventuali lezioni a distanza. Il prezzo di 799,00€ non deve spaventarvi, dato che questo computer tutto in uno verrà scontato di ben 300€ nel momento in cui lo aggiungete a carrello.

Come detto, l’Acer Chromebase sarà perfetto per coloro che preferiscono o che saranno costretti a lavorare in smart working. L’esigenze lavorative o di studio saranno pienamente soddisfatte non solo grazie ai componenti hardware di buon livello, ma grazie anche al sistema operativo Chrome OS, che si addice molto al tipico uso in smart working. Il software di Google, infatti, è decisamente più leggero e semplice da usare rispetto a Windows, ma offre comunque un’esperienza ottimizzata per il front desk e per le postazioni di lavoro condivise, oltre che aggiornamenti automatici mirati a proteggere costantemente il dispositivo da virus e attacchi informatici.

Se invece preferite una soluzione portatile e il budget lo permette, consigliamo di valutare il notebook Acer TravelMate P6, il quale viene scontato di ben 500€. Vincitore di svariati Reddot Awards, questo modello lo riteniamo adatto per svariati scopi per la presenza del supporto 4G/LTE, che vi permetterà di continuare ad utilizzare le applicazioni che necessitano della rete internet anche dove il Wi-Fi scarseggia. Il display touchscreen da 14 pollici vi assicurerà poi una grande versatilità, mentre i 16GB di RAM e l’SSD da 512GB serviranno rispettivamente ad aprire tanti programmi contemporaneamente e salvare numerosi documenti e file pesanti.

Le offerte Acer per il Back to School sono ottime e numerose, motivo per cui suggeriamo di spendere almeno 5 minuti per dare un’occhiata alla pagina promozionale, ricordandovi infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

