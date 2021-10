Con Mediaworld puoi vincere un monopattino al giorno! Scopri come!

Per festeggiare nei migliori dei modi il trentesimo anniversario, Mediaworld ha indetto un concorso che permetterà agli iscritti del programma fedeltà “Mywonderfulworld” di vincere un monopattino al giorno, acquistando qualsiasi prodotto compatibile con l’iniziativa. In questo articolo, dunque, vi spieghiamo come partecipare e, soprattutto, il metodo per poter migliorare le chance di vittoria.

Per poter accedere al concorso è necessario, innanzitutto, essere iscritti ufficialmente al programma fedeltà “Mywonderfulworld” di Mediaworld (a questo indirizzo troverete tutte i passaggi da seguire per iscrivervi). Successivamente, è doveroso acquistare uno o più articoli presenti in questa pagina speciale per un importo minimo di 30,00€. Le chance di vittoria aumentano ad ogni 30,00€ di spesa. Attenzione però, l’iniziativa terminerà ufficialmente il prossimo 7 ottobre, quindi vi suggeriamo di affrettarvi per non perdere questa opportunità.

Mediaworld sta mettendo a disposizione un numero di prodotti davvero incredibile, che spaziano per diverse sottocategorie del portale. Tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al frigorifero combinato Haier 2D70 Series 5, in particolare il modello C3FE844CGJ. Generalmente disponibile a 1.049,00€, quest’oggi e fino alla fine di ottobre è acquistabile a “soli” 699,00€, grazie ad uno sconto di ben 350,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Si tratta di un prodotto che può adattarsi a qualsiasi contesto casalingo e possiede una scheda tecnica di tutto rispetto. Vanta una capacità netta di 459 litri per poter conservare qualsiasi tipologia di alimenti, dalla carne al pesce e dalla verdura agli ortaggi. Tra le sue specialità troviamo la funzione MyZone, che permette attraverso un semplice tocco di regolare la temperatura del vano tra -3 gradi e +5 gradi centigradi in base alle necessità.

Al suo interno, inoltre, è presente un impianto di illuminazione a LED, che consente di vedere più facilmente il contenuto di frigo e freezer rispetto alle normali luci interne. Questi potenti luci, oltre a consumare meno energia rispetto alle tradizionali luci, sono pensati anche per durare più a lungo. Il vano freezer possiede anche la tecnologia No Frost per impedire la proliferazione di brina al suo interno.

Naturalmente, ci sono tantissimi prodotti attualmente in sconto, compatibili se non altro con il concorso oggetto dell’articolo. Per questo, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale per visionare tutte le proposte. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

