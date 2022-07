Come saprete, l’Amazon Prime Day si terrà ufficialmente i prossimi martedì e mercoledì, rispettivamente 12 e 13 luglio, e credevamo di dover attendere quanto meno lunedì per cominciare a saggiare offerte degne di questo nome. E invece ecco che, del tutto a sorpresa, Amazon ha oggi pubblicato una nuova offerta dedicata al suo apprezzatissimo Echo Dot 4, con un coupon che vi permetterà di acquistarne non uno, ma ben 2 ad un prezzo ridicolo!

Il prezzo originale sarebbe addirittura di 119,98€, ma grazie al coupon sconto DOT4, da inserire nel carrello, potrete portavi a casa due diversi dispositivi al prezzo di appena 37,98€, ovvero con un risparmio di ben 82 euro!

Vi basterà inserire 2 Echo Dot 4 nel carrello, anche di colorazioni differenti, e provvedere ad inserire manualmente il codice DOT4 poco prima del pagamento, in quella che è l’apposita sezione della pagina carrello dedicata ai codici sconto. In questo modo, il portale vi decurterà automaticamente la cifra pattuita, abbassando il prezzo totale dei due Echo Dot a soli 37,98€!

Non c’è alcun dubbio che si tratti di una delle migliori offerte in assoluto mai riservate a questo dispositivo, specie perché, di norma, un solo Echo Dot 4 viene venduto alla bellezza di 59,99€, di recente ribassati, certo, a 40,99€, ma parliamo comunque di un prezzo, di per sé, più alto rispetto a quello proposto oggi da Amazon per una coppia!

E che coppia! Perché Echo Dot 4, indubbiamente, è un dispositivo davvero interessante e versatile, forte di un nuovo ed accattivante design semisferico davvero che, oltre a renderlo sfizioso e piacevole da vedere e tenere in casa, aumenta anche quella che è la capacità acustica dello speaker interno, che risente positivamente di questa “cupola” progettata da Amazon.

Per il resto, Echo Dot è un dispositivo che, al netto delle varie incarnazioni, è rimasto molto fedele a sé stesso, coniugando in pochissimo spazio Alexa ed il mondo di possibilità offerte dall’ormai ben nota assistente vocale, tra musica, note, promemoria, notizie e non solo.

Echo Dot 4, in sintesi, è uno smart speaker compatto e potente, che può tornare molto utile qualora, ad esempio, abbiate messo in piedi una fitta rete domotica, e state ora cercando dei punti di accesso da mettere in casa, e con cui interagire con Alexa per il controllo dell’intera infrastruttura.

Con questa offerta Amazon i vostri crucci sono finiti, e potrete portarvi a casa 2 dispositivi (di per sé già sufficienti per un’ottima copertura), ad un prezzo mai così basso e conveniente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata ad Echo Dot 4, dalla quale dovrete procedere per l’inserimento dei due dispositivi nel carrello. Le scorte sono molto ampie, ma vi suggeriamo comunque di non attendere troppo, quanto meno per essere certi di godere di possibilità di scelta sui colori da acquistare.

N.B. Ricorda che per usufruire della promo occorre inserire nel carrello 2 prodotti ed utilizzare, prima del pagamento, il codice sconto DOT4 nell’apposita sezione.

