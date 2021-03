Concediti uno snack: su eBay sono in sconto le maxi confezioni Mars, Snickers e non solo!

Vi segnaliamo che su eBay sono partite delle offerte grazie alle quali potrete acquistare tanti (e dolcissimi) prodotti a marchio Mars! In queste ore, infatti, potrete trovare tutti gli snack più famosi distribuiti dal brand come, appunto, Mars, Bounty, M&M‘s e tanti altre leccornie, con offerte che vi permetteranno di risparmiare fino al 40% sull’acquisto di diverse confezioni! Ma non è questa l’unica offerta a tema cioccolata presente su eBay, infatti oltre a questa sul portale potrete anche avvalervi delle prime promozioni riguardanti le uova di Pasqua, con una vasta scelta tra opzioni al latte oppure fondenti!

Questa iniziativa lanciata da eBay si concentra sulle confezioni di dolciumi distribuiti da Mars tra cui molti box ad ottimo prezzo, come accade per esempio con i Twix dove 25 porzioni potranno esser vostre ad appena 14,90€, oppure con Mars Sticks dove potrete acquistare 100 deliziose barrette a 29,99€.

Tra i tanti snack inclusi in questa promozione non potevano mancare però le M&M, disponibili con i loro classici gusti Peanut, Choco e Chrispy nei formati più disparati a partire dalle piccole bustine da 45 g fino ad arrivare a quelle extra risparmio da 300 g ciascuna, o le golose tavolette dai gusti differenti. A proposito di M&M, vi segnaliamo inoltre che con questa iniziativa potrete acquistare anche l’incredibile espositore alto ben 104 cm, e che con l’acquisto include anche 1kg di M&M’s Peanut.

Qualora, invece, sia vostra intenzione sfruttare questa occasione per acquistare degli snack più salutari, potrete trovare una vasta scelta di barrette Be-Kind, composte da frutta secca accoppiata spesso ai sapori più svariati come il burro d’arachidi ed il cioccolato fondente, il tutto senza la presenza di glutine o di lattosio.

Insomma, avrete capito che gli articoli inclusi in questa dolce promozione di eBay sono molti e differenti, per questo il nostro consiglio a riguardo può solo essere quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare lo snack perfetto per per voi. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

N.B: Inserire il codice sconto PIT10PERTE nell’apposita sezione per poter risparmiare un ulteriore 10%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere con il pagamento.

