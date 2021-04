Condizionatore portatile De’Longhi ad un prezzo mai visto da MediaWorld!

Dopo aver dato uno sguardo a quelle che sono le migliori offerte da parte di portali come Amazon ed eBay, è giunto ora il momento di scoprire quali sono le ottime promozioni del Solo per Oggi di MediaWorld, con il portale che, fino a mezzanotte, vi offrirà la possibilità di acquistare moltissimi articoli a prezzo scontato, con occasioni che possono tagliare i prezzi anche del 60%, coinvolgendo le più variegate categorie di prodotti tech come smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori di informatica e perfino dispositivi per la mobilità elettrica.

Tante sono le offerte proposte da MediaWorld, ma quella che vogliamo segnalarvi riguarda il condizionatore portatile multifunzione De’Longhi EL92 Pac Eco Silent, che in queste ore è disponibile con uno sconto di ben 200€ rispetto al tipico prezzo proposto dall’e-shop, e che potrete quindi acquistare a soli 399,00€! Questo condizionatore portatile ha un design compatto e moderno, e con i suoi appena 75 cm di altezza rimane molto discreto, anche in stanze non particolarmente grandi, risultando anche facile da spostare e riporre via, vista la presenza di ruote orientabili e di alcune pratiche maniglie per il trasporto.

Oltre alla funzione di condizionatore, De’Longhi EL92 Pac Eco Silent può esser utilizzato anche per la sola ventilazione o solo deumidificazione, tutto per merito del suo innovativo motore capace di generare oltre 10,000 BTU/h, sfruttando al contempo la migliore tecnologia De’Longhi per quanto riguarda silenziosità e risparmio energetico.

Per fornire un feedback costante dell’andamento di De’Longhi EL92 Pac Eco Silent, è presente una semplice console di comando, con tanto di display LED, che fornisce in tempo reale informazioni come la temperatura dell’ambiente o il livello di potenza selezionato, ed inoltre per facilitarne l’utilizzo, è incluso anche un telecomando. Chiude la nostra panoramica sulle specifiche di De’Longhi EL92 Pac Eco Silent, la presenza di un timer che può esser impostato fino a 24h, e che permette di utilizzarlo comodamente anche la notte o quando non c’è nessuno ad accenderlo.

Avrete capito, insomma, che un condizionatore versatile come De’Longhi EL92 Pac Eco Silent ad un prezzo del genere è una vera offerta imperdibile, ma stiamo pur sempre parlando di una delle molte occasioni presenti nel Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

