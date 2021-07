Condizionatore portatile Electrolux ad un prezzo folle su eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte della mattinata, la nostra rassegna dedicata agli sconti continua con le occasioni de “Gli Imperdibili” di eBay che propongono, come di consueto, interessanti iniziative su elettrodomestici, smartphone, prodotti per la casa, capi d’abbigliamento e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono abbattere i prezzi del 50%.

Tantissime sono le imperdibili occasioni di quest’oggi ma, tra le varie offerte disponibili, vogliamo consigliarvi l’acquisto del condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Pro, in particolare il modello EXP26U338CW. Si tratta di un prodotto che generalmente viene commercializzato a 499,99€, ma potrete portarlo a casa per pochissime ore a 319,99€, grazie ad uno sconto del 36% che ha tagliato il prezzo consigliato di ben 180,00€.

Sono diverse le peculiarità del condizionatore portatile ChillFlex Pro. Innanzitutto, è uno dei migliori prodotti del mercato, perché raggiunge una temperatura ottimale in pochissimo tempo, utilizzando una quantità minima di energia elettrica. Questo prodotto, inoltre, possiede un ampio display LCD, sul quale è possibile abilitare le varie impostazioni e modalità. Oppure, essendo anche dotato di un telecomando con Remote Control, riceve tutti gli ordini a distanza.

Oltre a prestazioni di alto livello, il condizionatore in questione opera silenziosamente, così da garantire un ottimo relax, soprattutto durante le ore notturne. Poi, utilizza il gas sostenibile R290 che, rispetto al gas tradizionale R410a, riduce drasticamente il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del 99,8%, un risultato non scontato per questo genere di prodotti.

Insomma, avrete capito bene che si tratta di un’occasione da cogliere al volo, considerando quelle che sono le specifiche tecniche dell’Electrolux EXP26U338CW e il suo nuovo prezzo di vendita. Chiaramente, questa non è l’unica offerta de “Gli Imperdibili” di eBay, motivo per cui il nostro consiglio è quello di consultare la proposta del portale al seguente indirizzo.

