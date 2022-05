Se siete alla ricerca di un condizionatore potente e disponibile ad un prezzo super conveniente, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello portatile Electrolux disponibile su Amazon al costo di 309,88€ invece di 419,00€! Un acquisto da valutare con particolare attenzione in vista dell’estate, ormai sempre più vicina.

Questo prodotto è pensato per assicurarvi un’ottimo livello di refrigerazione ed efficienza energetica grazie all’innovativo Self Evaporative System con doppia ventola. Proprio per questo, data la validità del prodotto, vi consigliamo di sfruttare l’offerta fintanto che è ancora attiva e ci sono scorte a disposizione!

Il condizionatore Electrolux è dotato di un comodo timer che vi consentirà di programmare l’accensione e lo spegnimento del prodotto all’orario che preferite, anche in vostra assenza. Il filtro antibatterico di cui è dotato, gli consente di purificare l’aria da agenti patogeni garantendovi una boccata di aria fresca e pulita. Inoltre, grazie alla funzione di Auto Diagnosi e Filter Check, il prodotto riuscirà a riconoscere in autonomia eventuali anomalie, segnalandovi immediatamente quando sarà necessario pulire il filtro per mantenerne la massima efficienza.

L’elettrodomestico è caratterizzato da un design moderno e compatto, perfetto per essere spostato da una parte all’altra della casa e dotato di un display LCD a led bianchi che vi permetterà di sapere in tempo reale la temperatura impostata e la modalità attivata grazie a un’interfaccia molto semplici e intuitiva. Non meno importante, grazie alla scelta di utilizzare il Gas Ecosostenibile R290, il condizionatore Electrolux vi assicurerà un impatto positivo sull’ozono senza rinunciare a un’ambiente fresco e salutare, anche in piena estate. Vi ricordiamo che, solo per poco, potrete portarlo a casa al costo di 309,99€ invece di 419,00€!

