Condizionatori fissi e portatili delle migliori marche scontati su ePrice

Manca poco più di un mese all’inizio dell’estate ma ci sono portali, in questo caso ePrice, che si sono già attivati per invogliarvi ad acquistare un nuovo condizionatore d’aria, con il quale passare le future giornate afose nella giusta temperatura e soffrire meno il caldo. Le proposte del noto e-commerce includono sia modelli fissi che portatili, nonché soluzioni delle migliori marche come Samsung, Argo e Daikin, le quali potranno essere acquistate a prezzi molto vantaggiosi, probabilmente per un tempo limitato.

Siamo di fronte quindi ad una delle prime occasioni dell’anno che vi permetterà di sostituire il vecchio condizionatore con un modello più recente, potente ed efficiente. Prima di scoprire le offerte, però, vogliamo ricordarvi che con ePrice potrete scegliere uno dei diversi servizi di consegna, molto utile per questo tipo di prodotti ingombranti e pesanti, chiedendo la semplice consegna al piano o l’installazione professionale, al costo di una piccola spesa aggiuntiva.

Detto ciò, una delle offerte più interessanti coinvolge il condizionare portatile Argo Iro Plus, il cui sconto del 30% vi permetterà di portarvelo a casa a soli 349,00€ invece di 499,98€, un prezzo che molto probabilmente sarà destinato ad aumentare non appena arriverà l’estate. Come anticipato, si tratta di una soluzione portatile, quindi spostabile da una stanza all’altra con molta facilità, grazie anche alle pratiche ruote multi direzionali, sebbene occorra tenere a mente lo spazio che andrà ad occupare la pompa di calore posteriore, necessaria per il corretto funzionamento del condizionatore.

Essendo Argo Iro Plus un modello dotato di pompa di calore, lo si può usare anche durante l’inverno, invertendo la modalità di funzionamento da raffreddamento a riscaldamento. Una soluzione, dunque, sfruttabile in diverse stagioni e capace di essere efficiente anche in stanze di medie e grandi dimensioni, nonostante sia un dispositivo portatile. La quantità di energia emessa arriva infatti a ben 13.000 BTU/h, valori paragonabili ad un condizionatore fisso di dimensioni molto più grandi.

Quindi, se sentite la necessità di munirvi di un nuovo sistema di raffreddamento in vista dell’estate, l’offerta che vede l’ottimo Argo Iro Plus non può non essere presa in considerazione, così come conviene valutare anche tutte le altre offerte disponibili sulla pagina ufficiale del portale. Detto ciò, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi ai nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

