Condizionatori e non solo a prezzi super su eBay!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte di oggi, e lo facciamo con le proposte de “Gli Imperdibili” di eBay, occasioni in cui centinaia di prodotti ricevono sconti da capogiro, capaci di far calare i prezzi di vendita anche del 50%. Gli articoli attualmente in promozione spaziano in quasi tutte le categorie merceologiche del portale come smartphone, condizionatori portatili, elettrodomestici e capi d’abbigliamento.

Come è facilmente intuibile, le occasioni concesse in questa giornata da eBay sono molteplici ma, tra le varie, vogliamo segnalarvi l’offerta relativa al condizionatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 P che, generalmente venduto a 299,99€, è ora acquistabile a soli 199,99€, a seguito di uno sconto del 33% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 100,00€!

Il Dolceclima Compact 8 P è uno dei migliori condizionatori portatili attualmente in commercio perché garantisce alte prestazioni con consumi energetici ridotti (appartiene alla classe energetica A+ ndR). Con le sue pratiche ruote piroettanti e le sue dimensioni ridotte (70 cm di altezza e 35 cm di larghezza) assicura una maggiore praticità di spostamento, in tutti gli ambienti domestici.

Questo condizionatore portatile vanta diverse modalità, ciascuna delle quali permette di raffreddare una stanza in base alle circostanze. Con la modalità “automatica”, il prodotto in questione assicura un raffrescamento ottimale, mantenendo i consumi energetici ridotti; mentre con la modalità “spleep” riduce il rumore acustico generato durante le ore di riposo. Invece, attivando la modalità “turbo”, questo prodotto spinge sull’acceleratore e riesce ad abbassare la temperatura della stanza in poco tempo.

Insomma, il condizionatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 P rappresenta senza ombra di dubbio un prodotto funzionale e caratterizzato dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Ciò detto, senza indugiare oltre, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla pagina de “Gli Imperdibili” di eBay al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le offerte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze. Infine, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. In alternativa, qualora siate interessati ai codici sconto, vi invitiamo a consultare alla nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!