Condizionatori portatili: le migliori offerte su Amazon

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte di questa settimana, vogliamo ora segnalarvi che su Amazon troverete anche centinaia di sconti dedicati ai condizionatori portatili, in quella che è una tornata promozionale che, ne siamo certi, vi farà davvero comodo visto il caldo ormai asfissiante. Dunque, come avrete modo di scoprire, sul portale è possibile acquistare soluzioni di tutte le dimensioni e per tutte le tasche, appartenenti ai migliori brand presenti sul mercato, con sconti in grado di superare persino la soglia del 40%.

Si tratta di un’offerta davvero ottima, sia in termini di prezzo che di offerta, e che comprende anche soluzioni davvero eccezionali come, ad esempio, il condizionatore portatile Electrolux EXP35U538CW, acquistabile al prezzo di 486,38€, a seguito di uno sconto del 25%, l’equivalente di 162,62€, dal suo prezzo originario di 649,00€. Appartenente alla linea dei condizionatori ChillFlex Pro, questo piccolo gioiellino possiede tutto il necessario per avere ambienti domestici con temperature sempre piacevoli, grazie alle innumerevoli tecnologie di cui è dotato.

Il condizionatore Electrolux EXP35U538CW, innanzitutto, dispone di comandi elettronici con un display digitale con il quale è possibile impostare la temperatura dell’ambiente, oltre ad avere un comodo telecomando a raggi infrarossi per poter inviare tutti gli ordini del caso direttamente sul proprio divano. Inoltre, come da tradizione per la linea ChillFlex Pro, questo condizionatore è dotato di una capacità di raffreddamento elevata, garantendo un consumo energetico estremamente ridotto, a fronte della sua appartenenza alla classe di efficienza energetica A+!

Le sue elevate prestazioni sono dovute al “Self Evaporative System” che, grazie ad una doppia ventola, l’acqua viene condensata e, una volta raccolta all’interno del condizionatore, viene utilizzata per raffreddare l’evaporatore. Inoltre, è un campione di silenziosità, raggiungendo soltanto 60 db di rumore alla massima velocità.

Oltre al condizionatore portatile in questione, gli elettrodomestici in offerta su Amazon sono moltissimi, motivo per cui il nostro consiglio è sempre quello di visitare la pagina dell’iniziativa, cosicché possiate consultare tutte le soluzioni che possono adattarsi alla vostra abitazione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!