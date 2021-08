Congelatore a pozzo Electrolux da 371 litri ad un prezzo super da Mediaworld

Come avrete notato, l’avvicinarsi di ferragosto ha spinto i principali e-commerce a proporre nuove ed ottime occasioni di acquisto. In mattinata vi abbiamo segnalato l’ottima offerta relativa ai recentissimi Samsung Galaxy Buds 2 e alla bellissima LG OLED 2021, ma se siete ancora alla ricerca di nuove offerte, suggeriamo di entrare nel catalogo virtuale di Mediaworld che, con il suo Solo per Oggi, non smette di sorprendere, proponendo anche per questo fine settimana sconti degni di nota su svariati elettrodomestici per la casa e sui sempre richiesti smartphone e smart tv.

Una delle offerte più rilevanti e che sentiamo di segnalarvi è quella relativa al congelatore a pozzo Electrolux LCB3LF38W0, un modello che normalmente viene venduto a 539,00€, oggi proposto ad una cifra decisamente più vantaggiosa, vale a dire 366,00€. Come saprete, si tratta di un prodotto che potrebbe rivelarsi utile per coloro che necessitano di uno spazio aggiuntivo dove conservare gli alimenti.

Con una capacità netta di 371 litri, il congelatore a pozzo Electrolux LCB3LF38W0 vi permetterà di inserire una quantità di alimenti sufficiente per diverse giornate, ma l’aspetto ancor più interessante sono le sue prestazioni di raffreddamento. Questo modello, infatti, vanta il cosiddetto sistema LowFrost, una tecnologia simile a quella che troviamo nei frigoriferi di fascia alta, che permette al congelatore di ridurre al minimo la formazione di ghiaccio e, di conseguenza, permettere un’ottima conservazione dei cibi, oltre ad una manutenzione minore. Il motore di Electrolux LCB3LF38W0, inoltre, risulta molto silenzioso e riesce a mantenere costante la potenza e la velocità di funzionamento, facendo sì che anche l’efficienza sia degna di nota. Da segnalare poi il bellissimo sistema di illuminazione a LED, che vi assicurerà una visibilità eccellente all’interno del congelatore.

Quella da noi proposta è solo una delle tante offerte disponibili su Mediaworld, ed ecco perché vi suggeriamo di dedicare 5 minuti del vostro tempo a visitare le pagine del portale, anche perché sul noto portale sono attive anche altre promozioni oltre al Solo per Oggi. Detto questo, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

