Qualche settimana fa vi avevamo parlato del lancio del Vero Fuoritutto di Unieuro, che nel corso del mese di gennaio ha proposto offerte incredibili su articoli di ogni categoria. Ebbene, gli sconti non sono terminati, anzi: avrete modo di acquistare tantissimi prodotti con ribassi fino al 50%!

Che voi siate alla ricerca di grandi o piccoli elettrodomestici, notebook, smartphone o videogiochi, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Oltretutto, gli articoli in sconto sono delle migliori marche come Apple, Samsung, LG e Xiaomi, quindi avrete l’assoluta certezza di star acquistando prodotti dalla qualità elevatissima.

Tra le offerte senza dubbio più interessanti del Vero Fuoritutto Unieuro vi è l’Apple Macbook Air con Chip M1 da 13″, disponibile a soli 899,00€ invece di 1.229,00€, per un ribasso del 26%. Con meno di mille euro riuscirete dunque portarvi a casa un notebook perfetto per lo studio, il lavoro e il tempo libero, che grazie al design leggero e sottile è comodissimo da portare con sé ovunque. Il Macbook Air dispone di un magnifico display retina IPS vi permetterà di godere di colori intensi, ricchi di dettagli e contrasti, oltre a una webcam eccellente e una batteria che dura fino a 18 ore senza bisogno di venire collegata alla rete elettrica. Inoltre, l’innovativo processore lo rende ultra-veloce e performante, mentre la tecnologia silenziosa priva di ventole vi permetterà di utilizzarlo ovunque senza produrre alcun rumore.

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari wireless vi consigliamo invece gli OPPO Enco Buds2, scontati a metà prezzo ad appena 24,99€ al posto di 49,99€. Dotati di tecnologia di cancellazione del rumore e di un driver da 10mm, vi consentiranno di ascoltare le vostre canzoni preferite con una qualità audio incredibile, immergendovi completamente nella melodia e isolandovi dal mondo esterno. Inoltre, l’ampia batteria garantirà un’autonomia fio a 16 ore, così da non dovervi preoccupare di ricaricare durante il giorno.

Infine, tra gli sconti troverete anche moltissimi prodotti per la casa come pentole, macchine del caffè e persino set di piatti. In particolare, un’ampia selezione di tegami e padelle di marca Lagostina sono scontate del 50%; se stavate dunque pensando di rinnovare quelle che avevate con degli articoli realizzati in materiali 100% riciclabili, antiaderenti e compatibili con i fornelli a induzione, è il momento perfetto per acquistarle!

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in offerta in occasione del Vero Fuoritutto Unieuro, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

