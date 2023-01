Sono cominciati i saldi invernali e, se state valutando l’acquisto di capi d’abbigliamento da uomo di ottima qualità, da sfruttare durante tutto l’inverno, il nostro invito è di dare uno sguardo allo store Alcott con ribassi mozzafiato. Per il momento, e solo fine a esaurimento scorte, potrete acquistare praticamente qualsiasi modello di giacche, maglie, pantaloni e molto altro con con sconti fino al 70%!

Tenendo presente che si tratta di saldi praticamente irripetibili, almeno per i prossimi mesi, il nostro consiglio è di cercare e mettere nel carrello tutto ciò che fa al caso vostro. Vi basterà decidere quale delle sottocategorie è perfetta per voi tra: cappotti e giubbotti, maglieria, pantaloni, felpe, camicie, jeans, t-shirt e accessori!

Tra le proposte imperdibili c’è senza dubbio il Parka con finta giacca disponibile in 4 colorazioni differenti, in grado di incrociare al meglio i vostri gusti: blu, kaki, nero e tabacco. Al momento, potrete portarlo a casa ad appena 39,99€ invece di 59,99€.

Si tratta di un modello imbottito in cotone con cappuccio e finta giacca interna. Non meno importante, è dotato di tasche anteriori con bottone a pressione, tasca sul petto con cerniera, regolatore in vita e polsini rifiniti con elastico a costine. Nel caso vogliate acquistare più prodotti, inoltre, potrete sfruttare il metodo di pagamento in 3 rate senza interessi grazie a Klarna! Vi basta iscrivervi, arrivare alla fase di pagamento e il gioco è fatto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Alcott dedicata all'offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell'esaurimento degli articoli.

