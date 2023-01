I saldi invernali 2023 sono ufficialmente cominciati, con moltissimi store che hanno iniziato a proporre offerte sui propri prodotti. È infatti il momento perfetto per fare acquisti per tutta la famiglia, e se siete alla ricerca di nuovi paia di scarpe per affrontare l’anno appena cominciato col piede giusto, vi consigliamo di consultare gli ottimi sconti proposti da Geox!

Centinaia di scarpe da donna, uomo e bambino sono infatti in saldo sul sito di Geox, con sconti che arrivano fino al 50%! Sneakers, scarponcini, stivali, scarpe eleganti, i modelli in offerta spaziano su ogni categoria, quindi troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro e potrete acquistarlo a prezzi stracciati!

Le condizioni per questi saldi invernali proposte da Geox sono particolarmente interessanti: potrete infatti scegliere se usufruire del “click & collect”, ritirando gli ordini nel negozio più vicino a voi, o se optare per la spedizione direttamente a casa vostra, che sarà gratis per gli ordini superiori ai 59,00€. Inoltre, qualora i vostri acquisti non vi dovessero soddisfare, godrete del reso sempre gratuito!

Tutti i prodotti di Geox sono sinonimo di assoluta qualità: parliamo infatti di uno dei brand leader nelle calzature a livello mondiale, che si focalizza da sempre sul creare scarpe innovative in grado di garantire la massima traspirabilità e impermeabilità. Che si tratti di sneakers o stivali, tutti i modelli sono sinonimo di comfort assoluto, e grazie ai materiali di altissima qualità vi dureranno a lungo, diventando compagni inseparabili per qualsiasi membro della famiglia.

Per esempio, se siete alla ricerca di un paio di sneakers da bambina, potrete trovare il modello Kalispera in offerta in un range di prezzo che varia in base alla taglia da 29,94€ a 37,74€ al posto di 49,90€-62,90€; si tratta di scarpe dal look elegante ma al contempo comodissime, grazie alla suola traspirabile, alla zip laterale e alla suola in gomma vulcanizzata per la massima flessibilità.

In alternativa, tra le svariate calzature da uomo in saldo vi sono le Warrens, delle sneakers low-cut dal design elegante e dinamico, ora in sconto a 59,95€ invece di 119,90€. Il modello fa parte della nuovissima capsule creata da Geox in collaborazione con ACBC, azienda leader nel mercato delle calzature green: l’obiettivo è creare prodotti ecosostenibili, infatti sono stati impiegati unicamente materiali riciclati. Il risultato è un prodotto comodo da indossare tutto il giorno, con una suola impermeabile e traspirante capace di attutire ogni impatto.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei moltissimi articoli in sconto sul sito di Geox, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata ai saldi invernali per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che la vostra taglia o modello preferito potrebbe esaurire in fretta!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!