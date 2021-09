Continuano i saldi Geox con sconti fino al 50%!

Sono già diverse le offerte che vi abbiamo proposto in questa nostra ricchissima giornata di sconti, ma che ci crediate o meno. abbiamo ancora qualche freccia da incoccare al nostro arco! Vi segnaliamo infatti che, al netto della conclusione delle offerte estive, Geox ha appena dato il via ad una nuova tornata promozionale, grazie alla quale potrete risparmiare fino al 50% su tantissimi modelli di scarpe, ottime anche per affrontare l’imminente stagione autunnale!

Si tratta di un’offerta che non lascia spazio a incertezze, giacché inclusiva di moltissimi modelli adatti ad ogni stile, e ad ogni gusto, con soluzioni per lui, per lei e persino per i bambini, e prezzi che vi permetteranno di acquistare un paio di scarpe aperte per adulti, anche a poco meno di 35 euro! Considerata la qualità del nome coinvolto diremmo senza subbio che è un affare, senza se, e senza ma!

Il bello è che, anche se si tratta di una promozione “di coda”, rispetto a quelle che erano state le importanti tornate promozionali estive, anche in questo caso Geox si propone con una selezione di articoli in sconto davvero immensa, offrendovi sia delle ottime occasioni per acquistare gli ultimi paia di scarpe leggere ed estive, sia le prime (e per nulla timide) opportunità per rimpinguare il vostro guardaroba 2021/2022, giacché non mancano scarpe chiuse più che adeguate ad affrontare il primo freddo, ed anche le prime piogge.

Del resto, se si parla proprio di pioggia, ormai saprete che Geox è semplicemente uno dei brand più innovativi in termini di asciuttezza del piede e traspirabilità, visto il suo brevettato ed apprezzato sistema di traspirazione della suola che, tuttavia, non permette l’ingresso dell’acqua nella scarpa, mantenendo il piede fresco, ma asciutto. Questa “magia” è possibile grazie alle soluzioni tecnologiche sviluppate da Geox e, in particolare, al perfezionamento della tecnologia “mesh 3D”, che permette all’azienda di confezionare le proprie calzature in una gomma ammortizzata che incentiva la traspirabilità, rendendo la suola solida, comoda ma impermeabile, pur senza disperdere il calore in inverno.

Ciò detto, complice una selezione di prodotti promozionabili davvero molto estesa, vi rimandiamo direttamente all’intera proposta di scarpe Geox in promozione, così che possiate scegliere quella che meglio si addice ai vostri gusti ed al vostro stile. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

