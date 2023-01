Dopo avervi parlato dei Saldi Faraonici, che si piazzano tra le migliori promozioni di questo periodo invernale, vogliamo soffermarci ancora una volta sulle offerte proposte da Monclick, poiché continua a offrire grandi opportunità per gli amanti della tecnologia. In particolare, in queste ore sono gli smartphone a godere di tagli di prezzi importanti, permettendovi di acquistare un dispositivo di ultima generazione a prezzi molto competitivi.

Gli sconti superano il 30% e riguardano sia alcuni modelli Xiaomi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, sia smartphone premium, come ad esempio un Samsung Galaxy S22 Ultra. L’offerta che teniamo a segnalarvi, complice anche la brevissima scadenza fissata per questa mezzanotte, riguarda il Motorola Edge 20 Lite 5G, uno smartphone Android di fascia media presentato solamente a fine luglio 2021. Un dispositivo dal valore di 399,90€ nella configurazione con 8GB di RAM, proposto oggi da Monclick a soli 199,90€.

E c’è di più: fino al 22 gennaio potrete usufruire di uno sconto extra del 5% o del 10% qualora acquistaste un grande elettrodomestico. Essendo uno smartphone, sul Motorola Edge 20 Lite 5G viene chiaramente calcolato lo sconto del 5%, consentendovi di acquistare questo dispositivo a un prezzo ancora più basso, che scende a soli 189,90€. A questa cifra il Motorola Edge 20 Lite 5G è davvero uno smartphone valido, in quanto è alimentato da un MediaTek Dimensity 720 supportato da 8GB di RAM, processore e RAM capaci di rendere il dispositivo buono anche per giocare a molti dei titoli disponibili nel Play Store, non limitandosi quindi a un uso tradizionale, come la lettura delle notifiche o la navigazione sul web.

L’interfaccia di quest’ultima la si potrà rendere molto simile a quella desktop, grazie al supporto Ready For PC, che permetterà allo smartphone di collegarsi al PC e diventare una sola cosa, sbloccando funzioni come la possibilità di trasferire file e cartelle da un dispositivo all’altro o semplicemente avere una visualizzazione più ampia per il lavoro e l’intrattenimento.

Con la fotocamera principale da 108MP, il Motorola Edge 20 Lite 5G si inserisce anche tra i migliori smartphone di questa fascia di prezzo per quanto concerne la qualità delle foto scattate, così come l’autonomia, che può contare su una batteria da 5.000 mAh per far sì che lo smartphone copra due giorni d’uso intensi. Insomma, quella di Motorola Edge 20 Lite 5G è una scheda tecnica di tutto rispetto, pertanto se dovete sostituire il vostro vecchio smartphone con un modello recente a buon prezzo, non lasciatevi sfuggire questa occasione di Monclick che, ricordiamo, sarà valida solo per oggi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Monclick dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

