Continuano i super sconti di NordVPN, 72% in meno con le offerte di Natale

Anche NordVPN si rimette in campo dopo il Black Friday con un’altra offerta top. In questo caso la promozione coinvolge il piano da 2 anni che, grazie a uno sconto del 72%, scende ad appena 2,92€ al mese! Questo vuol dire pagare per i primi due anni 69,99€ invece di 254,07€, un risparmio considerevole.

NordVPN è uno dei servizi VPN più apprezzati al mondo, specialmente in Italia dove ha sempre riscontrato un notevole successo. Merito ovviamente delle indubbie qualità del prodotto, che si distingue dai molti altri servizi simili per la qualità e le prestazioni offerte. NordVPN può infatti contare su di un proprio strumento crittografico e su di un password manager anche se, ovviamente, la grande forza dell’azienda è nel servizio VPN che con i suoi 5100 server in 60 Paesi, e senza limiti di banda, si è velocemente imposto ai vertici delle preferenze dei naviganti della rete.

NordVPN unisce prestazioni e funzionalità a una grande attenzione per la sicurezza dei dati degli utenti, con kill switch e protezione dal DNS leak come garanzia di una protezione completa. NordVPN ha inoltre mostrato buone prestazioni, con connessioni veloci, latenza minima e tutti i server posizionati dove dichiarato.

Tra la miriade di servizi VPN quello di NordVPN è tra i migliori che ci sentiamo di consigliare, sopratutto con questa offerta molto interessante che, come detto, vi permetterà di risparmiare il 72% sul piano biennale fino al 10 di gennaio.

