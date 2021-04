Control Ultimate Edition e tanti altri titoli 505 Games in sconto fino al 85% su GOG!

Questa settimana il noto e affidabile store GOG ha deciso di mettere in grandissima offerta, con sconti che arrivano addirittura fino al 85%, i principali titoli del ricco catalogo di 505 Games. Control, Ghostrunner, Bloodstained: questi sono solo alcune dei giochi disponibili a prezzo di saldo su GOG. Se siete interessati, fate però in fretta: tali offerte resteranno valide per ancora poco più di 5 giorni.

Tra i titoli 505 Games in offerta con sconti fino al 85% su GOG è impossibile non citare Control Ultimate Edition, ossia l’edizione con tanto di DLC del capolavoro di Remedy, a soli 15,99 euro e Ghostrunner, adrenalinico titolo che può essere acquistato a soli 15 euro. Da non sottovalutare sono poi gli ottimi Indivisible e Bloodstained, disponibili a rispettivamente 19,99€ e 15,00€, e l’irriverente Journey to the Savage Planet, in offerta a 17,99 euro.

Gli sconti sui titoli 505 Games su GOG non si esauriscono però qui e sono molti altri i giochi ad essere in sconto. Potete dare un’occhiata alla lista completa seguendo comodamente il link qui sotto. Non metteteci troppo però: tali offerte saranno ancora valide solo per una manciata di giorni!

» Clicca qui per tutti i titoli 505 Games in sconto su GOG «

