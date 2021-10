Controller Sony DualSense per PS5 a meno di 50€ su eBay!

Dopo avervi già proposto in mattinata alcune delle offerte più attraenti di oggi, è ora il turno di dare uno sguardo anche ad eBay che, con la selezione di proposte dei suoi “Sconti Imperdibili“, si propone anche oggi con tantissimi articoli a prezzi ribassati, tra cui non mancano elettrodomestici, smartphone e smart tv, oltre ad una serie di proposte relative all’abbigliamento autunnale. Il noto portale, dunque, sa tenersi aggiornato non solo sulle offerte, ma anche sui trend della stagione in corso, confermandosi uno dei migliori posti dove effettuare i propri acquisti online.

Uno dei prodotti che ha saputo oggi attirare la nostra attenzione, grazie all’offerta riservatagli, è niente di meno che il controller Sony DualSense di PS5, il quale viene proposto a soli 49,90€ invece di 69,90€. Un’occasione più unica che rara per i possessori della console di ultima generazione di Sony, che avranno modo di aggiungere un secondo dispositivo che vi permetterà di giocare in multiplayer localmente ad un prezzo davvero incredibile.

Come se ciò non bastasse, il DualSense proposto dal portale è quello in variante nera, una colorazione che probabilmente darà quel tocco di stile in più alla console, rendendola ancora più iconica. Come saprete, il DualSense è una delle novità più apprezzate di PS5, visto che il controller gode di un force feedback totalmente rivisto, capace ora di trasmettere sensazioni decisamente più realistiche, con le levette posteriori che simulano persino l’intensità della forza di una specifica azione eseguita nel gioco. Ad esempio, mentre state tendendo la corda di un arco per scoccare una freccia, sentirete il grilletto irrigidirsi sempre di più e ciò si traduce ad una maggior precisione durante il gameplay oltre, come detto, ad un’esperienza videoludica senza precedenti.

Come saprete, il nuovo DualSense di PS5 vanta poi un piccolo altoparlante integrato, dal quale fuoriusciranno degli effetti sonori mirati a raggiungere lo stesso obiettivo, cioè quello di offrire al giocatore il massimo coinvolgimento, che gli permetterà di apprezzare gli ultimi lavori videoludici come nessun’altra console ha saputo fare prima d’ora. Grazie poi al nuovo pulsante “Crea“, sarà ancora più facile condividere con il resto del mondo le vostre gesta, e con il microfono integrato potrete parlare con gli amici senza la necessità di affidarvi ad una soluzione esterna.

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente promozionati, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate prendere visione di tutte le proposte odierne di eBay. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

