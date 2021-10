Corsair: Kit RAM DDR4 da 32GB scontato del 15% su Amazon! Approfittane!

Se volete aumentare la memoria RAM del vostro PC e intendete farlo acquistando banchi dotati di LED RGB, vi segnaliamo che Amazon propone in queste ore il kit Corsair Vengeance Pro da 32GB ad un ottimo prezzo, la cui cifra si avvicina tantissimo a quella più bassa mai registrata per queste specifiche memorie, vale a dire 161,80€.

Come saprete, la RAM è uno dei componenti principali per il corretto funzionamento del computer e affidarsi a soluzioni ad alte prestazioni come le Corsair Vengeance Pro significa migliorare notevolmente la velocità del PC, oltre alla possibilità di tenere aperte numerose applicazioni, incluse le schede di Google Chrome, che sono solite impegnare moltissime risorse. Il modello in offerta va ben oltre queste esigenze, dato che è stato pensato per permettere ai videogiocatori più accaniti di spremere singolo fotogramma, in modo da raggiungere più facilmente la frequenza massima di aggiornamento del monitor, qualora la potenza del processore e della scheda video non fossero sufficienti.

Il kit proposto in offerta è composto da 2 banchi da 16GB l’uno per un totale di 32GB, che sono sufficienti a tenere aperto qualsiasi tipo di programma senza ricorrere alla memoria virtuale di Windows che, come saprete, va a recuperare il quantitativo necessario dall’hard disk o dall’SSD qualora il PC abbia una memoria insufficiente per eseguire una determinata operazione.

Detto ciò, le Corsair Vengeance Pro funzionano a 3.600 Mhz, ma hanno la capacità di raggiungere frequenze ancora più alte grazie all’overclocking. Certo, per fare ciò occorre avere una scheda madre di buon livello o quanto meno recente ma, si sa, questo non è un problema per gli amanti del PC Gaming. Ad ogni modo, già alle frequenze standard avrete prestazioni formidabili, grazie anche al sistema di raffreddamento integrato su ciascun modulo, che manterrà le temperature sempre basse.

Come anticipato, le Corsair Vengeance Pro godono di un’illuminazione RGB, che potrete personalizzare a vostro piacimento su entrambi i banchi di RAM attraverso il software dedicato. Insomma, si tratta di componenti ottimi non solo ad aumentare le prestazioni del PC, ma anche rendere la parte interna del PC più luminosa, mettendo in risalto la vostra configurazione.

