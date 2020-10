Cosa hanno acquistato gli utenti di Tom’s durante il Prime Day?

Il Prime Day 2020 è stata un’occasione straordinaria, su questo non ci sono dubbi. Al netto di un continuo e costante spendersi, da parte di Amazon, nel proporre offerte per i suoi clienti, con il Prime Day di quest’anno il portale si è nettamente superato, al punto che mai ci eravamo potuti confrontare con una selezione di offerte e prodotti tanti variegata ed estesa. Dagli smartphone ai videogame, passando per giocattoli, elettrodomestici e tecnologia di ogni tipo, Amazon si è confermato il leader indiscusso del mercato, non solo in termini di ampiezza del catalogo ma anche (e soprattutto) per la portata delle offerte in sé, i cui sconti hanno frequentemente abbassato i prezzi dei prodotti anche del 50%.

Perché una lista simile? In primis per curiosità, in seconda istanza perché pensiamo rappresenti un grafico parziale – ma abbastanza preciso – di quelle che sono le abitudini di acquisto del nostro paese in questi mesi, specie per ciò che concerne alcune posizioni. Qualcuno potrebbe pensare che nel corso di eventi come il Prime Day, quello che viene acquistato di più sia la tecnologia di alto livello o, magari, gli articoli più costosi e ambiti verso cui l’attenzione è puntata tutto l’anno, nell’attesa spasmodica che occasioni come Prime Day e Black Friday abbassino il prezzo di acquisto. In realtà la nostra esperienza ci dice che è così solo in parte! Occasioni come il Prime Day sono infatti l’ideale per recuperare sì la tecnologia di alto livello, ma anche e soprattutto per fare incetta di prodotti di uso comune che, abbassati di prezzo, possono essere stipati in casa in gran quantità. Pur vero che si parla di portali specializzati (pensiamo ai nostri colleghi di Spaziogames) gli acquisti virino verso quella che è la tematica verticale a l’intero portale (citando ancora Spazio: i videogame, probabilmente acquisto principale di quei lettori), se si parla di Tom’s le cose sono molto diverse.

Nessuna sorpresa, quindi, se nella lista che leggerete troverete prodotti di piccola portata, ma anche e soprattutto articoli per un uso quotidiano, come possono essere cialde per il caffè o spazzolini elettrici. Prodotti non proprio al pari con le ben più “ricercate” caratteristiche di una smart TV da 80″ o di una console di ultima generazione ma, non per questo, da disprezzare. Dal canto nostro, siamo felici di sapere che nelle ricchissime giornate del 13 e 14 ottobre 2020 il nostro team sia riuscito a selezionarvi e proporvi un po’ ogni prodotto passato tra le numerose pagine di Amazon, sicché il nostro obiettivo è stato quello di selezionare per voi solo il meglio del meglio, nel tentativo di guidarvi nell’acquisto di quelli che – almeno secondo il nostro giudizio – sono state le proposte davvero irrinunciabili.

Conclusi questi due giorni, è quindi il momento di tirare le somme ed a guidare la classifica delle vostre preferenze, neanche troppo sorprendentemente, sono gli stessi prodotti Amazon, per la precisione l’Echo Dot di terza generazione che, oltre ad essere il prodotto da voi più acquistato è anche presente in questa classifica in ben 3 varianti, una per ogni colorazione del dispositivo. Un qualcosa che, francamente, non ci stupisce troppo, specie considerando il prezzo per il Prime Day che, con i suoi 19,99€, rispetto agli originali 59,99€, ha costituito uno dei migliori affari della giornata per ciò che concerne i prodotti Amazon. Del resto che c’è di meglio di un Echo Dot per entrare nel mondo di Alexa? Poco o nulla, specie se si considera che proprio Echo Dot è forse il dispositivo ideale per cominciare ad equipaggiare la propria casa di un sistema di controllo domotico.

Al secondo posto c’è invece un prodotto che è un triste simbolo dei tempi che corrono: ovvero le mascherine, ormai articolo di uso quotidiano per buona parte della popolazione mondiale, ancora flagellata dal terribile spettro del COVID-19. Un segnale importante di consapevolezza e, ameno in parte, anche di paura, tant’è che mai in passato ci si sarebbe aspettati che un articolo come la confezione da 10 mascherine KN95/FFP2 della Jiandi potesse entrare nella lista dei più venduti. Magari del caffè (che pure avete acquistato in gran quantità) o prodotti di vario uso per la casa, ma la presenza delle mascherine – per quanto giustificatissima – resta comunque una sorpresa.

Si chiude il podio all’insegna della quotidianità con la presenza delle sempre utilissime testine di ricambio per gli spazzolini elettrici Oral-B. Un prodotto forse strano per alcuni, ma perfettamente giustificato sia per il loro costo di base, che può portare 10 testine al costo di ben 50 euro, sia perché Amazon ha proposto, in tal senso, offerte che hanno decurtato tale prezzo anche del 50%! Del resto, prive di alcuna scadenza temporale e compatibili con praticamente tutti gli spazzolini Oral-B, le testine di ricambio tornano utili sempre e comunque, soggette come sono ad un’usura quotidiana che può lasciarvi senza ricambi di punto in bianco. Della lista proposta qui in calce, per altro, va detto che sono uno dei pochi prodotti ancora in sconto.

Ed a proposito della lista in sé, abbiamo deciso di offrirvi la versione completa della lista acquisti degli utenti di Tom’s per ciò che concerne le prime 20 posizioni. Sarebbero, in realtà, molto di più le offerte a cui avete aderito, ma quelle che seguono sono – a nostro avviso – uno spaccato molto interessante delle abitudini di acquisto (e le necessità) dei nostri lettori. Alcune delle proposte che troverete sono ancora in sconto, altre no, ed anche se non siete riusciti a procurarvi, o a trovare, il prodotto perfetto su cui investire per i vostri acquisti, vi invitiamo comunque a tenervi aggiornati tramite la nostra verticale dedicata alle offerte: un hub di proposte con cui tenersi aggiornati giorno per giorno ed a cui puntare nel corso del prossimo mese visto che, come saprete, c’è già nell’aria un certo sentore di Black Friday… e di Natale!

I prodotti più acquistati dai nostri lettori

