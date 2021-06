Costumi da bagno: le migliori offerte del Prime Day 2021

Non si arrestano le offerte che Amazon sta dedicando all’abbigliamento in occasione di questi eccezionali Prime Day 2021, tant’è che, dopo avervi proposto articoli come sneakers e occhiali da sole, torniamo ora a parlare di vestiario, concentrandoci su quella che è la proposta del portale in merito al vastissimo mondo dei costumi da bagno, in quella che è forse una delle più interessanti offerte dell’intera tornata dedicata al vestiario, specie considerando la stagione estiva, e quella voglia di mare che ormai accompagna tutti.

Tantissime le proposte, che vedono non solo la presenza di articoli provenienti da brand emergenti, o facenti direttamente capo ad Amazon, ma anche prodotti di alcuni dei marchi più prestigiosi e rinomati del settore, come ad esempio Arena, il cui nome è da sempre legato non solo alla moda mare, ma anche all’abbigliamento sportivo e agonistico.

E non è tutto! Perché tra i vari modelli uomo, donna e bambini troverete anche i nomi di Speedo, Emporio Armani, Hugo Boss e Goldenpoint, tutti accomunati da sconti a dir poco imperdibili, che possono facilmente superare anche il 40%! Stiamo parlando di veri e propri saldi che, specie considerando la stagione estiva già iniziata, si faticherebbero a trovare nei negozi fisici!

Saldi che, in ogni caso, potrete sfruttare solo a patto che siate iscritti al servizio Amazon Prime! Senza, infatti, non potrete accedere agli sconti, ed è per questo che, anzitutto, vi suggeriamo di iscrivervi prima di subito ad Amazon Prime o ad Amazon Prime Student (stesso servizio, ma con uno sconto della sottoscrizione riservato agli studenti), specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

Detto questo, largo ora alle proposte della nostra selezione di articoli in offerta, con anche il suggerimento a dare un’occhiata alla pagina Amazon dedicata ai costumi da bagno, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Le migliori offerte Prime Day 2021 sui costumi da bagno

Le migliori offerte del Prime Day 2021

Altre offerte del Prime Day 2021

Altre offerte Amazon

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!