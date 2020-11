Coupon e super sconti su Banggood per il festival dello shopping

Dopo avervi proposto alcune delle migliori offerte di oggi provenienti dai migliori portali nazionali e internazionali dedicate al Singles Day, è arrivato il momento di segnalarvi anche quelle di Banggood, noto store cinese che aveva già fornito in anteprima un buon numero di offerte dedicate a questo evento, numero che è aumentato nel corso della giornata odierna, offrendo così agli utenti una scelta praticamente infinita di articoli, tutti a prezzi incredibilmente ribassati, grazie anche all’ausilio di svariati coupon applicabili direttamente sulle pagine del portale.

Offerte che includono in modo particolare numerosi prodotti tecnologici e dopo aver dato un’occhiata al vasto catalogo abbiamo deciso di segnalarvi ancora una volta il televisore Xiaomi Mi TV 4S da 43 pollici, non perché le altre offerte siano da scartare, anzi, ma riteniamo sia un prodotto che merita un’attenzione in più, dato che al momento della nostra scrittura sono rimasti solo 200 pezzi, i quali con ogni probabilità andranno ad esaurirsi nelle prossime ore, motivo per cui suggeriamo di sbrigarvi qualora siate interessanti a questo specifico modello che, vi anticipiamo, gode di un ottimo rapporto qualità-prezzo e a questa cifra diventa pressoché irrinunciabile.

Con un design in alluminio e con la possibilità di rimuovere i piedini, il Xiaomi Mi TV 4S compete senza troppe difficoltà con i modelli dei brand più popolari, come Samsung e LG, seppur vale la pena sottolineare che il suo pannello non raggiunge la medesima qualità della concorrenza, che però ha prezzi decisamente superiori. Differenze che però sono visibili solo ad un occhio attento, quindi si tratta di una smart TV che saprà soddisfare le esigenze di un pubblico molto ampio e che riuscirà, inoltre, a rendere felici il vostro portafoglio, ora come non mai grazie alle iniziative dedicate a questo evento speciale.

Un appunto imperdibile ma che dura ancora poche ore, quindi suggeriamo di visitare rapidamente la pagina dedicata a questa promozione prima che sia troppo tardi.

