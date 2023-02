Acquistare smartphone, tablet o altri articoli tech a un prezzo davvero vantaggioso può aiutarvi nello studio e, ovviamente, anche nello svolgimento del vostro lavoro. Per questo, vi consigliamo di dare uno sguardo alla fantastica promozione disponibile su eBay grazie a questo codice sconto. Il coupon PIT10PERTE2023, infatti, vi assicurerà il 10% di ribasso sul prezzo di ogni articolo presente nella categoria.

Copiandolo e incollandolo nel box apposito, in fase di checkout, vi permetterà di ricevere fino a 50€ di sconto, per un massimo di 6 utilizzi per ciascuno utente. Un’offerta davvero imperdibile che vi consigliamo di sfruttare al meglio, fintanto che è ancora a disposizione!

Nel caso foste alla ricerca di uno smartphone entry level, dal prezzo praticamente irripetibile, vi consigliamo di sfruttare uno dei vostri coupon sul modello Xiaomi Redmi Note 11S 6+128GB nella colorazione Twilight Blue o Graphite Grey. Al momento, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 215,10€ invece di 239,00€ un vero e proprio affare! Dotato di una configurazione a quattro fotocamere posteriori, il Redmi Note 11S offre un’esperienza fotografica eccezionale senza compromessi. La sua fotocamera principale da 108MP acquisisce immagini e video straordinari con colori vivaci e ad alta risoluzione; una fotocamera ultra grandangolare da 8MP estende la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; una fotocamera macro da 2MP che cattura i dettagli fini da vicino e un sensore di profondità da 2MP serve per catturare ritratti dall’aspetto più naturale.

Da menzionare l’ampio display AMOLED FHD+ da 6,43″, dotato di un’ampia gamma di colori DCI-P3, fornisce colori e dettagli più vivaci e raggiunge 1000nit per una nitidezza ottimale anche in piena luce diurna. Inoltre, con i due altoparlanti lineari situati nella parte superiore e inferiore del telefono, offre un suono stereo immersivo per giocare e guardare video. Essendo dotato di una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e di una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, il modello in questione migliora l’esperienza con animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi, registrando ogni tocco all’istante!

In più, essendo alimentato da un’ampia batteria da 5.000 mAh, il Redmi Note 11S è dotato di un’elevata autonomia che può accompagnarbi a fine giornata con una sola carica. Grazie alla ricarica rapida da 33W, potrete ottenere di nuovo la massima energia da 0 a 100 in 58 minuti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento degli articoli che avete deciso di portare a casa!

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon PIT10PERTE2023 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

