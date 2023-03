Proseguono le offerte di primavera Amazon che, anche quest’anno, ha deciso di sorprenderci con l’interessantissimo Coupon Party Amazon, attivo fino al 26 marzo. Nella sezione apposita dello store, potrete trovare i migliori codici sconto da sfruttare per i vostri acquisti, dai piccoli elettrodomestici fino agli accessori per la casa e il makeup.

Per questo motivo, si parla senza dubbio di un’opportunità da non farvi scappare, tenendo presente che la pagina in questione contiene tutti i codici attualmente validi su Amazon, su centinaia di prodotti. Ovviamente, la percentuale di sconto varia in base all’articolo e alla categoria di riferimento, perciò bisogna seguire gli aggiornamenti del portale con frequenza per trovare la migliore promozione in corso.

Per cronaca, vi segnaliamo che le modalità di attivazione dei coupon sul portale sono due, ma sono entrambe semplici e non richiederanno molti passaggi per l’attivazione. La prima, e più diffusa nell’ambito di questa tornata promozionale, prevede semplicemente la spunta di una apposita casella, che potrete rintracciare direttamente sulla pagina del prodotto, nella sezione immediatamente sottostante al prezzo. In questo caso, se il coupon è disponibile, vi comparirà la suddetta casella al di sotto del prezzo, che dovrete spuntare onde ottenere lo sconto in fase di check out.

La seconda, prevede invece l’inserimento manuale di un codice, da aggiungere nel carrello nella apposita sezione dedicata ai codici sconto, nel momento immediatamente precedente alla conferma di pagamento. Rintracciare i codici è tuttavia semplicissimo perché, se presenti, verrete rimandati alla pagina con il relativo codice da copiare non appena cliccato il prodotto che vi interesse. In sostanza, qualora sia questa la modalità di accesso allo sconto, sarà stesso Amazon a segnalarvelo, diversamente significherà che il coupon sconto è presente, in forma di casella selezionabile, direttamente sulla pagina del prodotto, come spiegato nel punto precedente.

Al momento, potrete scegliere di risparmiare ben 50,00€ sull’estrattore Nutri Juicer Cold Plus di Sage Alliance o magari, se siete amanti del caffè, il 20% di ribasso su numerose miscele Pellini. Le proposte sono davvero moltissime, per cui il nostro consiglio è di non farvi scappare l’occasione fintanto che siete in tempo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento della promozione in corso che più vi interessa.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!