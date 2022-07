Se siete alla ricerca di un metodo efficiente (ed abbordabile) per poter rilassare i muscoli, che sia per un’occasione di relax o alla fine di una sessione d’allenamento estivo, allora occhio a questa offerta Amazon, perché grazie ad un ottimo coupon messo a disposizione dal portale, avrete la possibilità di acquistare una pistola massaggiante ad un prezzo davvero invitante!

Lo store, infatti, ha messo a disposizione un codice sconto, attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, grazie al quale potrete ricevere un taglio al prezzo pari a 35 euro, sull’acquisto di questa splendida pistola massaggiante del brand emergente Roffie, ora acquistabile a soli 49,99€, anziché 84,99€.

Leggera, comoda e facilmente trasportabile anche in vacanza, questa pistola massaggiante punta tutto sulle performance, presentandosi con un designa abbastanza comune per questo tipo di prodotti, ma distinguendosi dalla concorrenza per un’ottima qualità dei materiali, e delle performance di tutto rispetto.

La batteria, ad esempio, ha una capienza di ben 1600 mAh, ed è in grado di garantire fino a 18 giorni di massaggi, anche con un utilizzo quotidiano. Tenete presente che parliamo di un prodotto che vi garantirà sollievo anche solo con 10 minuti di massaggio al giorno, il che si traduce in circa 180 minuti totali di durata della batteria, che non sono affatto pochi per prodotti come questo.

Ricaricabile tramite cavo USB C, e dunque collegabile anche ad una powerbank per la ricarica, quella di Roffie è una pistola leggera e pratica da trasportare, dato il peso di appena 700 grammi e, per questo, rappresenta una scelta ideale per chi, ad esempio, volesse portarla con sé in vacanza o tenerla sempre a portata di mano nel borsone da palestra.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo, le cui performance ed il cui rapporto qualità/prezzo sono alle stelle e, per questo, vi suggeriamo caldamente di visitare subito la pagina Amazon dedicata alla promozione, invitandovi a completare l’acquisto prima che il coupon sconto proposto dal portale vada esaurito!

N.B. Prima di completare il tuo acquisto, ricorda di spuntare la casella coupon presente sulla pagina del prodotto.

