Coupon sconto per i tuoi regali LEGO su eBay!

È tempo di codici sconto su eBay, infatti sullo store è disponibile un nuovo coupon da applicare sugli acquisti LEGO che vi permetterà di risparmiare 5€ su vostri acquisti! Per aderire a questa promozione non dovrete far altro che scegliere il set LEGO che vi interessa fra quelli selezionati dallo store, e poi una volta a carrello inserire il codice promozionale PITAGIFT2020 ed il prezzo verrà automaticamente modificato. Il codice è valido fino al 15 novembre e può essere utilizza per un massimo di 3 volte per ogni utente. Un’ottima occasione per portarsi avanti con i regali di Natale.

Questa promozione di eBay coinvolge centinaia di set LEGO, e per questo la scelta di articoli è estremamente variegata ed arriva ad includere tanto i set più semplici e colorati destinati ai più piccoli, quanto quelli più elaborati della linea Technic, come la riproduzione della bellissima moto Ducati Panigale, dotata di molte parti mobili ed anche di un supporto per tenerla bene in mostra. Con l’avvicinarsi del Natale, è possibile trovare anche una vasta scelta di calendari dell’Avvento, tutti con ben 24 minifigure a tema provenienti dalle più famose linee come quelle di Star Wars, City, Friends e persino Harry Potter, quest’anno presente con un particolare set ispirato al “Ballo del Ceppo” del quarto libro.

Sono presenti anche gli ultimi arrivi di casa LEGO, come gli incredibili set a metà strada tra giocattolo e videogame di Super Mario e persino i set di Hidden Side, con la loro particolarità di servirsi della realtà aumentata per mostrare nuovi contenuti, che offrono sempre molte ore di intrattenimento. Completano la selezione di scelta di set LEGO, quelli appartenenti alla linea Art, che vi permetteranno di rappresentare, con il semplice utilizzo di tantissimi mattoncini singoli colorati, dei veri e propri ritratti che possono avere come soggetto Iron Man, i Sith di Star Wars o persino i Beatles.

Questa offerta eBay dedicata ai LEGO include un gran numero di articoli, e per questo che il nostro invito è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione in modo da poter trovare quello più in linea con i vostri gusti. Infine, prima di farvi partire a caccia del vostro prossimo set LEGO su eBay, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Informazioni sul buono sconto

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno dell’evento dedicato

Codice : PITAGIFT2020

: PITAGIFT2020 Sconto : 5€ off

: 5€ off Spesa Minima : 30€

: 30€ Sconto Massimo : no max discount

: no max discount Utilizzi : 3 per ogni utente

: 3 per ogni utente Inizio : 2 novembre ore 9.00

: 2 novembre ore 9.00 Fine: 15 novembre ore 23.59

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte