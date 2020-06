Creami WOW Weekend: minuti illimitati, SMS illimitati e 30GB a 4,99€ al mese

Ritorna Creami WOW Weekend, la promozione di PosteMobile che con soli 4,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati e 30GB di traffico dati. Come da tradizione ormai, l’offerta è attivabile solo per pochissimi giorni ed è valida fino al 28 giugno. L’offerta è dedicata a chi acquisterà una nuova SIM ricaricabile (con o senza portabilità) nel periodo indicato solo ed esclusivamente online.

Creami WOW Weekend 30GB rientra nel piano tariffario Creami NEXT 1, che prevede 5GB di traffico dati e altri 25GB entro 24 ore dall’attivazione della promozione, così da raggiungere i 30 GB previsti. La nuova SIM (disponibile sia per nuovi numeri che per la portabilità) ha un costo di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso.

Insomma, un’interessantissima offerta che vi renderà le gite fuori porta più spensierate in assenza del WiFi. Come detto, è disponibile solo per pochissimi giorni. Per questo, vi invitiamo a recarvi il prima possibile sul sito ufficiale (qui il link) per l’attivazione. Ricordate, c’è tempo solo fino al 28 giugno.

Per offerte, sconti e interessanti promozioni, potete sempre consultare i nostri canali Telegram dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

